Jorge Lanata, en contra de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas: "Es un imaginario"

Jorge Lanata fue repudiado en las redes sociales tras sus dichos sobre la Guerra de las Islas Malvinas.

Jorge Lanata soltó un repudiable comentario sobre las Islas Malvinas durante una entrevista en el programa chileno Mejor Hablar (24 Horas TVN Chile).

El periodista ultraderechista conversó sobre diferentes temas sobre historia y política argentina, entre ellos, la Guerra de las Islas Malvinas, uno de los puntos más sensibles de la sociedad argentina. Al opinar sobre el tema, sostuvo que Malvinas "es un imaginario en Argentina".

"Hay un tema que me interesa mucho, que sigo en Argentina con bastante interés. Veo que en todo se dividen. Boca-River, Racing-Independiente, que si le gusta la milanesa o le gusta el asado... En todo se dividen, pero hay un tema en el que no se dividen, o no se atreven a pensar si les divide: Malvinas", indagó el entrevistador chileno.

"Ah, bueno, no. Yo ahí también tengo una posición rara, eh. Malvinas, en el año 60, estaba muy integrada la Argentina. La empresa de correos argentina estaba en Malvinas, había vuelos a Malvinas de una línea del Estado que después desapareció, había profesores que iban y venían, había relación con el continente...", comenzó Lanata.

Y agregó que la guerra "fue lo peor que podía pasar, porque lo que hizo, fue volver todo eso para atrás". "Esa guerra la provocó Argentina...", señaló el entrevistador. "Sí, claro. La provocó Argentina. Y te digo una cosa peor, nosotros no entendimos hasta el día de hoy que esa guerra la perdimos. Malvinas es un imaginario en Argentina", sumó Lanata.

"Hablamos de Malvinas como si no hubiera gente adentro. Imaginate que mañana recuperamos las Malvinas. ¿Qué hacemos con ella? Con los 2 mil tipos de población permanente. ¿Qué hacemos, les damos planes sociales? ¿Qué carajo hacemos con los tipos? ¿Me entendés?", concluyó. Sus dichos generaron bastante indignación en las redes y miles de usuarios dejaron comentarios en la plataforma.

Las opiniones en las redes sociales tras los dichos de Jorge Lanata sobre la Guerra de las Islas Malvinas