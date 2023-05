Jimena Barón rompió en llanto y reveló su mayor preocupación: "Cómo hago"

La cantante y actriz se mostró muy conmovida en una publicación en sus redes. Jimena Barón compartió un video en el que se la vio llorar desconsoladamente.

Jimena Barón se mostró en medio de un llanto en sus redes sociales mientras intentaba interpretar la canción que le compuso a su hijo Morrison. La actriz y cantante se mostró preocupada en el video y evidenció cuál es su mayor miedo en relación a su inminente presentación en el Teatro Ópera.

"Quiero que Momo esté en el show, pero no puedo no llorar. ¿Y cómo hago para cantar su canción?", soltó Barón, con los ojos llenos de lágrimas y entre sollozos. Mary, la mujer que trabaja en la casa de Barón y que también tiene sus participaciones cotidianas en el contenido de la cantante, le preguntó cómo iba a hacer en el recital y ella aseguró que no sabía.

"Me viniste a buscar, me enteré y no supe ni reaccionar. Me volví a enamorar, yo tuve ni que verte. Llegaste, pero ya te conocía porque en realidad yo te soñé toda mi vida. De cerca sos más lindo todavía, mi felicidad", reza el estribillo de la canción que Barón le dedicó a su hijo de 9 años, producto de su relación con Daniel Osvaldo. Y sigue: "Sos el hombre de mis sueños, para siempre de mi amor el dueño. Yo tenía el mundo al revés justo antes del diez. Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez". El track pertenece al tercer material discográfico de la cantante, Mala Sangre.

El emotivo descargo de Jimena Barón sobre las madres

"No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para seguir siendo mamás", escribió la cantante de hits como La Cobra y Flor de Involución en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto, y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duermen para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente".

El tierno posteo de Jimena Barón por el cumpleaños de su hijo

La artista que comenzó su carrera en su infancia como actriz en telenovelas hizo una publicación en Instagram por el aniversario del natalicio de su hijo que causó conmoción. "Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos. Te amo Momo. Sos un montón más de lo que soñé. Estoy muy feliz de haberte hecho esta canción que quiero tanto y va a durar toda la vida, como lo nuestro. Gracias por ser mi felicidad. Siempre", escribió.