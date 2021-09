Jimena Barón blanqueó su nuevo romance: "Estoy acompañada"

Jimena Barón confirmó en Showmatch y de forma oficial que está en pareja después de varios meses de rumores en la que fue vinculada con distintos hombres.

Jimena Barón habló de su vida sentimental en La Academia de Showmatch y finalmente confirmó que está en pareja con Matías Palleiro, ante la consulta directa de Marcelo Tinelli. La bailarina había mostrado a su novio varias veces a través de las redes sociales pero es la primera vez que públicamente asegura estar "acompañada".

Desde que se separó de Daniel Osvaldo durante la pandemia, Jimena Barón prefirió no hacer declaraciones públicas sobre sus nuevas relaciones amorosas. Así pasó su breve noviazgo con Luis Tucu López (actual pareja de Sabrina Rojas) y parecía que iba a suceder lo mismo con su vínculo con Matías Palleiro, "el señor del habano". Pese a que se lo vio en más de una oportunidad en las historias de Instagram de Barón, la actriz no había confirmado públicamente que estaba en pareja con él, hasta la noche del lunes pasado.

"El día que Jony bailó tan sensual con Jimena Barón… No sé si sigue el tema o no, pero todo el mundo en la calle preguntaba", recordó Marcelo Tinelli el baile que protagonizaron La Cobra y Jonathan Lazarte días atrás, mientras el bailarín y Noelia Marzol aguardaban que Barón les pusiera el puntaje secreto. "No, no, terminamos acá. Jimena está acompañada", replicó con sinceridad Lazarte. Rápido de reflejos, el conductor se dirigió directamente a la jurado de La Academia de Showmatch: "¿Usted sigue acompañada de ese muchacho que nombramos?".

"Sí, estoy acompañada", respondió Jimena Barón de forma escueta, pero sorprendiendo a Marcelo Tinelli y a todo el estudio, que estalló en gritos. "¿Está de novia?" insistió el conductor. Ahí La Cobra prefirió no emitir palabra aunque asintió con su cabeza, dando a entender después de meses de rumores que efectivamente está en pareja de forma oficial con el empresario Matías Palleiro. Cabe recordar que hace unos días a Barón se la vinculó con Luciano Castro, información que ambos desmintieron categóricamente casi al instante.

Cuándo es el final de ShowMatch

Por medio de un mensaje que dio a través de un mensaje en sus historias de Instagram, Marcelo Tinelli reveló que Showmatch no terminará a fin de año como acostumbraron a los televidentes en prácticamente todos sus años al aire. "El Cabezón" avisó que el programa va a "terminar a fines de noviembre, principios de diciembre" de 2021. De la misma forma, en una entrevista reciente, el conductor contó que en mayo próximo volverá a ser presidente de San Lorenzo cuando se termine la licencia que solicitó para dedicarse a Showmatch.