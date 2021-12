Jey Mammón y su furia contra El Trece: "No me rompan los huevos"

Jey Mammón se enojó con El Trece cuando le consultaron si pasará de América TV a Telefe en 2022. "No me rompan los huevos", explotó.

Jey Mammón estalló contra El Trece: "No me rompan los huevos".

Uno de los temas principales de la televisión abierta actual es qué hará Jey Mammón con su futuro laboral. Todo indica que el conductor de Los Mammones abandonará América TV y se marchará a Telefe en 2022, aunque dichos rumores nunca fueron confirmados por él, por alguien de su entorno ni por los canales.

Por lo tanto, en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) quisieron saber de la propia boca de Juan Martín Rago qué será de su vida dentro de unos meses. Sin embargo, el protagonista apeló a su humor y su ironía habituales para salir del paso, responder con evasivas y sembrar más incertidumbre todavía al respecto.

Jey Mammón se cansó de El Trece: "No me rompan los huevos"

LAM estuvo presente en la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión argentina, programa al que fue invitado el líder de Los Mammones. Cuando salió del estudio de la señal del Grupo Clarín, el cronista del ciclo de Ángel de Brito lo abordó y le realizó una breve entrevista.

"¿Cómo la viste a Mirtha? Empecemos por ahí", lo consultó, a lo que el presentador de 45 años contestó: "La vi muy bien, que se acuerda todo". Y agregó que "ella dice que no se acuerda de cómo se hace el programa, pero sí, se acuerda todo, va al hilo, va al hueso".

Luego, el movilero quiso saber si la diva de 94 años le había preguntado a Diego Torres, otro de los invitados, acerca de la separación de su esposa Débora Bello. "Sí, lo confirmó", le dijo Jey Mammón. De paso, aprovechó para hacerle una broma al periodista: "Ahora está saliendo conmigo, empezó algo lindo conmigo. En serio te lo digo. Empezó musicalmente hablando, ´Somos mucho más que dos´, y lo vas a ver en lo de Mirtha. Empezó algo lindo entre nosotros".

Jey Mammón es buscado por Telefe para 2022: ¿qué hará con su futuro?

Más allá de los chistes, al instante el entrevistador fue al eje de la cuestión y le insinuó: "hablaste de tu futuro laboral...". "Sí, fue la pregunta que me atragantó en la mesa", reconoció el comediante entre risas. "¿Qué vas a hacer en Telefe? ¡Contanos bien!", lo desafió el reportero, aunque el artista se salió con la suya: "No sé qué va a ser de mí en el futuro, en serio te digo".

"¿Pero el pase a Telefe está confirmadísimo o está en duda?", insistió el cronista. "¿Cuándo hablé yo de qué voy a hacer el año que viene? No tengo idea, ¡en serio!", replicó Jey.

"Bueno, pero te lo estoy preguntando yo...", le contestó el periodista. Y la respuesta fue tajante y contundente: "¿A dónde se va LAM el año que viene? Cuando vos me digas a dónde se va LAM, yo te digo a dónde me voy el año que viene. ¡Ya lo hablamos el otro día, no me rompan los huevos!".

"¿O sea que lo de Telefe es inestable", insistió el cronista. A lo que Jey Mammón concluyó: "¿A dónde va LAM? ¡Chau!".

Jey Mammón podría irse de América TV a Telefe

Todo indica que Juan Martín Rago se marchará a Telefe para comandar un programa con un formato totalmente novedoso para la Argentina. Si bien no está confirmado, en principio se trataría de algo similar al llamado Carpool Karaoke, que popularizó el presentador James Corden en Estados Unidos, y al que en las oficinas de ViacomCBS lo tendrían disponible.

Si bien el artista contó con varias propuestas sobre la mesa en las últimas semanas, la posibilidad de estar al frente de un programa emitido por Telefe es la que más lo sedujo, además de que es el medio de comunicación que lidera cómodamente el rating desde 2019.

En síntesis, el ciclo sería una divertida reunión entre el conductor y un famoso por emisión dentro de un auto, manejado por cualquiera de los dos. Allí, ambos se expresan sin filtro y con risas de por medio sobre las cuestiones personales o laborales mientras recorren la ciudad y hacen referencia a anécdotas personales, colegas, momentos de la vida y la actualidad en general.