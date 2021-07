Jey Mammón retó en vivo a Silvina Escudero y la comparó con Horacio Cabak

La panelista de Los Mammones lloró en la mesa de Juana Viale por extrañar a sus sobrinos. El conductor se tomó de las repercusiones para tirarle un palito a su compañera.

Silvina Escudero vivió un momento emotivo el pasado domingo en la mesa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, cuando se quebró en vivo por extrañar a su hermana y sus sobrinos que se mudaron a Uruguay. Jey Mammón aludió a las repercusiones del episodio y lanzó una corrección humorística para su colega.

La imagen de Silvina Escudero llorando junto a Juana Viale recorrió todos los portales y también la mostraron en la edición del lunes de Los Mammones. El humorista jugó con la noticia y expresó: “Hay que tratar de no separarse de Silvina y que no te extrañe porque te insulta en cámara”. A lo que la propia Escudero justificó: “¿No puedo estar triste porque hace 7 meses que no veo a mis sobrinos?”.

Esa frase originó el picante palazo de Jey a Silvina, en el que también ironizó con el embrollo de Cabak y Polémica en el bar. “Eso está bien. ¿Sabés lo que está mal querido Horacio Cabak? ¡Que vayas a llorar a otro programa y no acá”, bramó.

La emoción de Silvina Escudero

Silvina Escudero y se emocionó hasta romper en llanto con el video de sus sobrinos que viven en Uruguay, y a quienes no ve hace más de seis meses por las restricciones impuestas por la pandemia. De manera inesperada, la bailarina terminó insultando a su hermana Vanina en medio de sus lágrimas.

“Yo en mi casa tengo una habitación para mis sobrinos, yo casi que los crié con mi hermana. Los iba a buscar al colegio y hacía muchas de mis actividades con ellos. Y ahora me hacen una videollamada llorando”, contó Silvina antes de que en el programa conducido por Juana pusieran un video de los niños enviándole saludos desde el país vecino.

Tras las imágenes, Escudero no pudo contener las lágrimas y expresó: “No soporto lo que los extraño. No quiero llorar, perdón. Es que mis sobrinos son lo más, no sabés lo que los extraño. De repente estoy en casa y me llaman llorando y es horrible”.

En pleno pico emocional, la panelista de Los Mammones sorprendió a todos con un exabrupto para Vanina Escudero. “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a cagar, Vanina!”. Luego, intentando salir al paso, Silvina explicó: “Si yo estoy así, imaginate a mis viejos. Ellos no salen a ningún lado. Es terrible extrañar así”.