Ivana Nadal filtró por qué su madre terminó presa: "Una estafa"

Ivana Nadal causó revuelo al contar cómo es su relación con su madre y su padre y también explicó por qué no le permiten el ingreso a Estados Unidos. El testimonio de la influencer en PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff.

Ivana Nadal fue protagonista en una nueva edición de PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. La influencer, modelo y presentadora de TV reveló detalles de su vínculo con su padre y su madre, quien terminó presa, y también explicó por qué tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Consultada por su relación con su padre, Ivana indicó: "Tuve una figura paterna muy fuerte. La tengo, papá está ahí. Cuando era muy pequeña al poco tiempo de haber nacido mi vieja decidió alejarse un tiempo. Entonces como que la figura de papá fue como lo más fuerte que tuve. Lo que pasa es que era mi viejo, laburaba 24 horas en la peluquería en la que era el dueño".

"Y sucedió que al final me terminé como un poco criando los primeros años más con mis abuelas. O sea, mi viejo estaba, pero pero mis abuelas fueron siempre como muy fuerte y muy marcada la presencia", agregó Ivana, ante la atenta mirada de Andy, quien la escuchó atentamente.

Acerca de su relación con su madre, quien estuvo ausente en su vida por haber quedado presa y tener problemas con las drogas, la modelo indicó: "Salió, salió (NdeR: de prisión). En realidad había firmado unos cheques que eran una estafa. Y ella puso la firma, una genia. Estuvo un año y medio". Y explicó: "Ella dijo 'estoy mambeada, me corro de acá'. La verdad, gracias, porque hubiese sido mucho peor que esté ahí y ver toda esa realidad".

En dicho marco, Ivana se animó a contar el motivo por el que le revocaron la Visa para entrar a Estados Unidos. "Yo me fui a pasar fin de año a Estados Unidos. Y un día estaba tomando mate en mi casa y me llegó un mail de la embajada diciendo 'te revocamos la visa, si querés saber por qué, llamanos'". Luego de una serie de averiguaciones y trámites, logró dialogar con autoridades de la embajada, donde le pusieron "un sello 'revocado sin discriminación'".

Pese a que no le dieron razones, señaló que tiene la sospecha de que "fue por una información que dieron los medios y que ella dice que no era cierta. "Dijeron 'vive en Estados Unidos', había un montón de noticias que decían que iba a estar viviendo en Miami y yo me había ido a diez días a un hotel". Ya ha pasado con otras personas de los medios que cuando sale una noticia, la embajada en lugar de chequear dónde está esa persona y qué hace, directamente te niega la entrada del país", precisó.

Quiénes fueron los invitados en PH Podemos Hablar

Los invitados de PH: Podemos Hablar en la edición del pasado sábado 23 de julio fueron Bambi Moreno Charpentier (músico y hermano de Chano Charpentier, el exvocalista de Tan Biónica), Lizy Tagliani (conductora de televisión), Ivana Nadal (modelo y presentadora de televisión), Facundo Conte (jugador de voley) y "Momo" (streamer).