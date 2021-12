Intrusos: quiénes serán los nuevos conductores, tras la salida de Pallares y Lussich

Los posibles nuevos conductores de Intrusos 2022 que reemplazarán a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes se pasarán a El Trece.

Intrusos sufrirá varias modificaciones durante los próximos meses, desde que se decidió que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarán el programa y pasarán a trabajar en El Trece. Sin dudas, este 2022 traerá grandes cambios, tanto para el canal como para el ciclo de espectáculos, que pasará a ser conducido por nuevos periodistas.

Se dice que fueron Lussich y Pallares quienes decidieron pasarse a El Trece, justo en el horario en que estaba Los Ángeles de la Mañana (LAM), que llegará a su fin mañana, 31 de diciembre. Según explicaron, no se trata de un reemplazo, sino de una búsqueda de un rumbo diferente.

Mientras Intrusos va a ser conducido por otras personas, la idea es que algunos de los panelistas y demás miembros del equipo se mantengan. Este cambio espera iniciarse a partir de febrero de 2022. Lo que sí está clarísimo es que Intrusos no terminará y que nuevas caras estarán a cargo del programa.

Son muchos los nombres que están circulando como posibles conductor de Intrusos: algunos dicen que lo haría Pía Shaw, de LAM, junto con Luis Ventura. Otros nombran a Mariano Iúdica, Marcelo Polino y también Marcela Tauro aparece como una posible candidata. Por ahora, no hay ninguna persona confirmada y todas son especulaciones.

“La estrategia de El Trece es sencilla: 'Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso'”, explicó Marina Calabró en Radio Mitre, y agregó: “Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián”.

Yanina Latorre, explosiva contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Recientemente, Yanina Latorre, panelista de LAM, expresó públicamente que Pallares y Lussich son “dos falsos” y contó que le hicieron una falsa promesa laboral. Resulta que se cruzaron en un evento y, después de un rato de charla, los dos la halagaron por su trabajo en LAM y le ofrecieron pasarse a Intrusos, a cambio de una gran suma de dinero.

“Dos falsos. Me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘ay, todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, se quejó Latorre. “Se hacía el simpático, me decía: ‘Estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a Intrusos. Yo creo que él dijo que me dijo mentiras porque sabía que yo iba a contar que me ofreció ir a Intrusos. Soy mejor que todo lo que hay ahí, entero, lo hago sola y mejor”.