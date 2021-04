La batalla entre ambas viene de larga data.

Una nueva disputa personal se confirmó en el mundo del espectáculo argentino en las últimas horas: la de Mirtha Legrand versus Mariana Fabbiani. Según revelaron este martes por la tarde en Intrusos, por América TV, la diva está molesta porque el programa de la presentadora le copió su formato tradicional de las comidas, aunque ese no sería el único motivo ni mucho menos.

"Vamos a la mirthalización de Fabbiani. Desde el lado de Mirtha hay celos, bronca, internas, porque básicamente Mariana almuerza en televisión", reveló el conductor Rodrigo Lussich. "No es la primera vez que a su entorno le molesta, empezando por Andy Kusnetzoff en su momento, hasta ahora en Lo de Mariana", continuó.

Sin embargo, ya existe una historia de diferencias entre ambas que terminó por explotar en septiembre de 2019, cuando Legrand contó en su ciclo que el productor Adrián Suar le había ofrecido el horario de Fabbiani (las 14.30), lo que desató la furia de esta última. Más allá de que según Lussich se habían arreglado, quedó cierto resquemor y ahora la más joven de El Trece se tomó venganza.

A su vez, Adrián Pallares expresó que lo que más molesta puertas adentro es que lo hagan en la misma señal. "Si lo hacen en Telefe no podemos decir nada, pero que lo hagan en nuestra casa lo tomamos como una falta de respeto. Hablaron de una tocada de c...", especificó el mensaje en vivo el comunicador.

"Mariana es una de las figuras más queridas del canal", amplió. Además, allí mostraron algunas imágenes a pantalla partida de ambos productos, realmente muy parecidos a simple vista. En ese instante, Pallares aclaró que la propia Legrand le estaba escribiendo por Whatsapp y, cuando le preguntó qué le parecía el programa de Fabbiani, le respondió tajantemente "sin comentarios...".

La interna de larga data entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani

Hace ya un año y medio, la nieta de Mariano Mores reconoció que la exactriz "me pidió disculpas por contar algo que no tenía que contar. Yo sé que no hubo una mala intención y pude ser frontal porque es mi personalidad, cuando me pasa algo lo digo. Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde".