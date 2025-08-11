Cuenta DNI: qué descuento hay este lunes 11 de agosto 2025

Quienes usan en Cuenta DNI acceden este lunes a rebajas en supermercados, ferias, librerías y hasta en la compra de garrafas.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo. Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, renueva sus beneficios en agosto de 2025 con descuentos que apuntan a aliviar el bolsillo de las y los bonaerenses.

Este lunes 11 de agosto no es la excepción: hay rebajas de hasta el 40% en productos esenciales como alimentos y garrafas, y también en rubros como librerías y ferias. Con promociones segmentadas y fechas específicas, la estrategia oficial busca incentivar el consumo y fortalecer la circulación del dinero en comercios locales.

Descuentos para el lunes 11 de agosto: dónde y cuánto se puede ahorrar

Supermercados Día: 20% de descuento exclusivo con la aplicación Cuenta DNI. Ideal para compras de inicio de semana en productos de consumo masivo.

20% de descuento exclusivo con la aplicación Cuenta DNI. Ideal para compras de inicio de semana en productos de consumo masivo. Ferias, mercados y entidades educativas: 40% de descuento con tope semanal de $4.000 por persona. Un beneficio clave para quienes buscan frutas, verduras, lácteos y carnes a precios accesibles.

40% de descuento con tope semanal de $4.000 por persona. Un beneficio clave para quienes buscan frutas, verduras, lácteos y carnes a precios accesibles. Librerías: 10% de descuento en locales adheridos. Aunque el porcentaje es menor, representa un alivio para quienes invierten en útiles escolares o material de estudio.

10% de descuento en locales adheridos. Aunque el porcentaje es menor, representa un alivio para quienes invierten en útiles escolares o material de estudio. Garrafa social: 40% de descuento con tope de $3.600 por mes. Un punto fundamental para hogares que no acceden a gas por red.

Cuenta DNI.

Estos descuentos se suman a otros beneficios del mes como 20% en carnicerías, verdulerías y panaderías los fines de semana, 30% para jóvenes entre 13 y 17 años, y promociones exclusivas en eventos culturales.

Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI

Los beneficios se aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.

Las recomendaciones para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en tus compras diarias