Internas en Telefe: limpian a una figura para poner a Julieta Poggio

Yanina Latorre afirmó que el canal ya definió el futuro laboral de la exparticipante de Gran Hermano. La otra celebridad afectada hizo un duro descargo

Julieta Poggio es una de las participantes del último Gran Hermano que más llamó la atención de los productores. Tras salir de la casa más famosa del país, recibió una oferta para hacer teatro, fue convocada por Telefe para conducir uno de los programas de su canal de streaming y ahora, según Yanina Latorre, recibió una propuesta irrechazable de la señal.

La panelista de LAM comenzó el programa del último miércoles vendiéndole una primicia a sus compañeros. El equipo de Ángel de Brito se impacientó, pero tuvieron que soportar hasta los últimos minutos del aire para conocer la información de la esposa de Diego Latorre.

"Esto es una primicia negativa porque me parece que ni ella lo sabe. Pobre Flor”, afirmó y procedió a compartir con sus compañeros el dato que consiguió: “La van a limpiar de El último pasajero”. De acuerdo a su relato, Telefe tendría decidido bajar a Flor Vigna de la conducción del ciclo, ya que preferirían que Nico Occhiato haga dupla con la ex GH.

No obstante, la bailarina aún no estaría enterada de la situación. “Es para el próximo, porque viste que ellos graban esta temporada, se termina y sigue. Su lugar lo va a ocupar una ex Gran Hermano con Nico", remarcó la angelita. “Ella tampoco lo sabe todavía, yo les estoy avisando", reiteró.

“Sé que me lo van a desmentir, como todo. Pero la próxima temporada va a ser con Occhiato y están intentando con Juli, que obviamente va a firmar”, cerró Latorre. Y si bien esta versión es nueva, la salida de Vigna del programa que premia con un viaje de egresados a los participantes no es una novedad. De hecho, hace algunas semanas trascendió que la dupla no había convencido a los directivos y estaban dispuestos a que Occhiato se quede con la conducción en solitario.

Pero la versión de Yanina, de ser cierta, podría generar un nuevo conflicto porque Vigna y Poggio son volvieron muy cercanas. La ex GH protagonizó uno de los videos de la cantante, la acompañó a los premios Carlos Gardel y muy pronto lanzarán una canción juntas.

Flor Vigna desmintió a Yanina Latorre

La primicia de Yanina Latorre causó gran revuelo y tal y cómo adelantó la panelista de LAM, en cuestión de horas fue desmentida. Fue la propia Flor Vigna la encargada de negar su salida de Telefe, adelantó que su relación con la señal es muy buena y hasta contó que le hicieron una excelente propuesta laboral.

"Es mentira", afirmó Vigna, en diálogo con PrimiciasYa. "Telefe me ofreció algo muy grande por suerte, estoy en el mejor momento de mi carrera", agregó y aclaró que tiene todo organizado para poder cumplir su palabra con la señal de las tres pelotas y sus obligaciones en el Bailando 2023: "Está todo contemplado para hacer una cosa y luego la otra".

Que los canales compartan figuras es muy extraño, pero existen antecedentes. Y según afirmó la novia de Luciano Castro, su caso será una nueva excepción, pues ya comenzó los ensayos para la competencia de baile de Marcelo Tinelli y ya se vio envuelta en el primer escándalo.

Hace algunas semanas, Lourdes Sánchez, otra de las participantes confirmadas, rompió en llanto cuando le informaron que el bailarín que le habían asignado iba a ser la pareja de Flor. La correntina no dudó en manifestar su enojo, aunque no involucró a la ex Combate en la polémica.

“Me partió el corazón porque ella es re buena conmigo. Yo no sabía nada. Perdón, Lourdes”, comentó la influencer en una nota cuando le preguntaron sobre el repentino cambio. "Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo Tinelli, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso”, explicó y añadió: “Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él. Era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijo que sí, como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como ‘¿jugamos esta aventura a ver qué pasa?’”.

Por último, volvió a remarcar que ella no estaba enterada de que Lazarte iba a ser el compañero de baile de Sánchez originalmente, por lo que reiteró las disculpas hacia su colega. “A él no le habían dicho que iba a bailar con Lourdes. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía. Nadie me dijo eso. Lourdes, te quiero y me parecés una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella”, sostuvo Flor Vigna.