Internas en Telefe: Jesica Cirio podría ser despedida de La Peña de Morfi

La Peña de Morfi podría sufrir otra baja sensible. Qué pasó con Jesica Cirio y por qué podría quedar fuera del programa fundado por Gerardo Rozin.

Jesica Cirio es una de las figuras de La Peña de Morfi. Sin embargo, actualmente está de viaje y se marchó a España junto al streamer "Momo" Benavídez. En sus historias de Instagram (según Rating Cero) también publicó una imagen junto a la pareja de Marley. Esto habría provocado un malestar entre las autoridades de Telefe.

La razón del supuesto enojo de Telefe con Jesica Cirio tuvo que ver con la exposición junto a un allegado a Marley, puesto que en los últimos días éste fue acusado públicamente por presunto abuso en una causa que también vincula a Marcelo Corazza. Las autoridades de Telefe buscarían limpiar imágenes de sus figuras, y es por este motivo que la imagen compartida por la conductora de La Peña de Morfi habría causado molestias.

Según Rating Cero, cuando Jesica Cirio regrese a Buenos Aires tendrá que hablar con las autoridades de Telefe para explicar la mediatización de su encuentro con la pareja de Marley. En tanto, La Peña de Morfi todavía no termina y no hay confirmación oficial de un posible final abrupto.

Semanas atrás, fue la propia Jesica Cirio quien desmintió los rumores sobre el final de La Peña de Morfi: "Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".

Jésica Cirio enfureció en vivo y contó toda la verdad sobre La Peña: "No entiendo"

Jésica Cirio habló sin tapujos en La Peña de Morfi para llevar claridad respecto de rumores que se dieron en la prensa en los últimos días, en los que se afirmó que el programa tenía fecha de finalización y que no regresaría a la pantalla de Telefe. Además, la conductora de televisión se refirió a la continuidad de una figura icónica del ciclo que quedó envuelta en una polémica en el útlimo tiempo.

Todo comenzó cuando le tocó el turno de mostrarse en cámara al chef Santiago Giorgini, que está en el ciclo desde sus comienzos y es una pieza clave en el esquema del programa dominical. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar", comenzó su descargo Giorgini, harto de los comentarios y rumores que lo alejaban del programa en los últimos días. Y sumó: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".

Jésica Cirio por su parte habló de las especulaciones en torno a que La Peña terminaría por los coletazos del caso Jey Mammón y llevó claridad al respecto: "No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos". "Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va", señaló la modelo. Y cerró: "No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".