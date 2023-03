Internaron a la bebé de Burlando y Barby Franco

El abogado y la modelo viven un momento de preocupación por la salud de su hija Sarah. La bebé de Fernando Burlando y Barby Franco nació en diciembre del 2022.

La hija de Fernando Burlando y Barby Franco debió ser hospitalizada en las últimas horas debido a una infección. Sarah, la bebé de casi tres meses, fue internada después de una consulta de los padres con los médicos de guardia.

La beba venía con días de fiebre y el abogado y la modelo decidieron que lo más conveniente era llevarla a una consulta médica, para descartar dudas. Así fue que Burlando y Franco acudieron al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y allí los médicos determinaron que se trataba de una infección urinaria y decidieron dejar a la bebé internada para un mejor seguimiento de su caso.

"Está con antibiótico endovenoso. Por ser muy pequeña hay que controlarla y seguramente esté unos días internada", informaron al medio Primicias Ya. Hasta el momento, ni la exsecretaria de Guido Kackza ni el famoso letrado han hecho declaraciones públicas sobre la salud de su hija.

Por qué Barby Franco y Fernando Burlando le pusieron Sarah a su hija

"A mi desde el principio siempre me gustó Sarah, no sé por qué, porque lo había escuchado por ahí", comenzó su descargo la exparticipante de Showmatch y dio a entender que en un principio ese nombre no le cerraba a su esposo. Y sumó: "Y a mí me gusta Sarah, Saritah, me encanta, y después, un amigo nuestro, El Chavo, nos dio la explicación bíblica y cuando vi la definición dije ‘es el nombre’”.

Burlando también se refirió al nombre de su hija menor y soltó: "A mí me gustaba mucho Sarah, me encantaba, y tiene una connotación bíblica porque es la mujer de Abraham, que tenía una historia muy parecida a la nuestra". Barby contó que Sarah no podía tener hijo y que finalmente pudo, en la historia bíblica. "Entonces dije ‘listo, es nuestro nombre’", cerró su descargo la modelo, en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Estoy fascinado. Fue un alegrón demasiado grande para mi vida y para la de Barby. Veníamos luchando mucho. El día previo al nacimiento de la gorda fue demoledor, creo que fue un de los de más estrés de mi vida. Después cuando entré al quirófano me tranquilicé. Es preciosa, es una bendición, croe que esto va a funcionar de alguna manera como un antioxidante para mi vida, sin ninguna duda", comentó Burlando sobre como lo afectó la paternidad después de los 50.