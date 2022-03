Insólita revelación de Yanina Latorre: "Mi marido me quiere dar y yo no quiero"

La panelista dio a conocer detalles de su intimidad con Diego Latorre en medio de un debate en LAM.

Yanina Latorre se expresó sobre su intimidad con su esposo y reveló que la química que tenían cuando su relación recién había comenzado ya no existe. En medio de un debate con sus compañeras de LAM, la panelista abrió las puertas de su cuarto y dio a conocer una insólita realidad.

"Mi mardio me ve y me quiere dar y yo no quiero. No sabés las artimañas que hago en la cama, cuando se me levanta el pijama, me tapo, me pongo almohadas", expresó la esposa de Diego Latorre, sobre la necesidad que tendría el futbolista de intimar con ella y la negativa que recibiría todas las noches.

El debate se dio en medio de un enigmático sobre una separacióón, en el que las "angelitas" comenzaron a contar sus problemas maritales y muchas revelaron que no les gusta dormir abrazadas a sus parejas ni que les estén encima.

Las palabras de Yanina Latorre sobre la infidelidad de su esposo con Natacha Jaitt

Hace algunas semanas, Yanina Latorre dialogó con María Laura Santillán sobre los rencores que aún siente por su esposo. "Hay cosas que perdoné a los 50 que no hubiera perdonado a los 30 o a los 50. No es lo mismo mi camino recorrido con Diego, que por ahí si hubiera estado 5 o 10 años casada con él", soltó la panelista. Y agregó: "Cuando ponés en la balanza, que también ahí entiendo a Wanda, ves que es buen padre, sos buen tipo, laburador... Hay un montón de cosas. Yo prefiero que alguna vez me hayan mentido con un polvo a que sea un tipo golpeador, avaro, maltratador o mal padre. Porque perfecto no es nadie", en comparación con el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Nunca perdonás del todo, siempre está ahí. Es difícil. Por la edad que tengo, me costó menos que a Wanda. Ella es muy joven. Yo nunca escribí nada ni publiqué nada. Salí a dar la cara y a contar lo que me pasó porque yo trabajo de hablar de la vida del otro", enunció luego la celebridad, sobre cómo manejó la situación vivida en 2017, cuando se viralizaron chats entre su esposo y Natacha Jaitt. "No terminás de perdonar nunca. Siempre va a estar ahí. Yo creo que perdoné. No es que estoy todo el día y lo reprocho. Pero te duele", recalcó hacia el final de su descargo, sobre cuánto aún le molesta lo ocurrido.