Inmenso dolor por la muerte del hijo de Juana Viale: "Negligencia médica"

Juana Viale y una triste noticia. El encargado de dar detalles de esta situación fue Gonzalo Valenzuela, actor chileno que fue pareja de la nieta de Mirtha Legrand.

Juana Viale fue protagonista de una triste noticia. La misma tuvo que ver con la muerte de uno de sus hijos, que según su familia falleció por una "negligencia médica". El triste episodio ocurrió en 2011: en mayo de dicho año, el chileno y la nieta de Mirtha Legrand (quienes fueron pareja) sufrieron la muerte del pequeño recién nacido.

"Fue un buen embarazo, Juana estuvo muy bien físicamente, fue una negligencia médica", recordó Valenzuela, quien en diálogo con Matías Martin agregó: "Fue una experiencia muy dolorosa. Fue tremendo, pero queda un angelito y la muerte te deja un aprendizaje, uno aprede a valorar muchas cosas, suena medio cliché, pero es así. El amor y la muerte se parecen un poco, ahí si que se sufre en ambas".

Para Gonzalo Valenzuela fueron años muy duros: muchos familiares suyos murieron en un corto plazo. Sin embargo, en vez de bajar los brazos "Manguera" optó por naturalizar los acontecimientos: "Murió mi hermano y después mi papá, mi mamá, tíos y abuelos... murieron todos en 5 años, una locura. Me quedó claro que la muerte es parte de la vida y me atrevo a decir que es muy generosa, le tengo respeto y aprecio porque la muerte te entrega un final".

"Si, la muerte es dolorosa pero termina ahí. Mi hermano se murió y ahí supe que no lo vería mas, lo voy a extrañar pero tuve la certeza de no verlo más. Tuve a mis padres agonizando enfermos de cáncer y con la muerte llegó la paz. No se si es peor o mejor, pero te da paz", sentenció el chileno.

Se filtró una charla secreta entre Mirtha Legrand y Juana Viale: "¿Qué vamos a hacer?"

Se filtró un audio de una conversación privada entre Juana Viale y Mirtha Legrand hablando sobre las negociaciones con El Trece. Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), transmitió esta nota de voz en vivo y brindó detalles sobre el tema.

Se sabe que a comienzos de la pandemia del coronavirus, la diva fue reemplazada por su nieta en la pantalla chica. Un año después intentó regresar a su programa pero la producción del canal nunca llegaba a negociar su regreso. Finalmente, esto se concretó y salió a la luz un audio de Juanita y Mirtha hablando al respecto.

"¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa? ¿No vamos a volver? ¿Vos los sábados, yo los domingos... ¿O vos los domingos y yo los sábados? ¿Qué pensás?", se escucha a Viale preguntarle a su abuela. "Hola Juani. ¡Vuelvo, volvemos!", le responde Mirtha en la siguiente nota de voz, dando a conocer que harán un trabajo en conjunto.