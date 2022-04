Indiana Cubero no quería estar´en la final de MasterChef y Del Moro reveló por qué

Santiago del Moro reveló qué le dijo a Indiana Cubero para que apareciera en pantalla durante la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

Santiago del Moro reveló cómo fue la interna para que las hijas de Fabián "Poroto" Cubero y Nicole Neumann pudieran ser parte de la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity que terminó llevándose Mica Viciconte, pareja del exfutbolista. El conductor explicó por qué Indiana Cubero no quería estar en la definición del certamen y qué le dijo para convencerla.

La presencia de las hijas de Poroto Cubero y Nicole Neumann en la final de MasterChef Celebrity 3 generó mucha controversia en las redes sociales, donde muchos usuarios apuntaron que no se veía cómoda a Indiana, la mayor de las niñas. Claro que para que pudieran estar en el estudio de Telefe, la modelo debió autorizarlas para ser parte de la grabación y Santiago del Moro contó cómo fue la interna.

"Las hijas de Cubero son tan divinas, tan respetuosas", comenzó diciendo el conductor en El Club del Moro, el programa que conduce en La 100. Además de destacar que Nicole firmó la autorización que les permitió a las chicas ser parte de la final, Del Moro las elogió al asegurar que "se bancaron muchas horas porque la final fue larga".

Pero lo que más sorprendió fue que el propio conductor reveló que tuvo que convencer a Indiana para que apareciera en cámara, ya que al principio no quería hacerlo. "La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar", contó Santiago del Moro en su programa radial.

"La fui a buscar a Indiana y le dije 'vos ponete, yo no te voy a preguntar nada'", explicó el conductor sobre la charla que tuvo con la joven, que ya debutó como modelo a sus 13 años, siguiendo los pasos de su madre. Respecto al pacto que Del Moro cerró con la hija mayor de Cubero y Neumann, el conductor cerró contando qué le dijo exactamente para convencerla: "Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está porque yo no te voy a preguntar nada".

Mica Viciconte ganó MasterChef Celebrity 3

La ex-Combate fue una de las favoritas a llevarse el popular certamen gastronómico desde que el mismo comenzó. En la final debió enfrentar a Tomás Fonzi, a quien pudo derrotar luego de una batalla culinaria muy pareja. "Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Estoy muy feliz de estar acompañada de mi familia, y más porque se viene un bebé en camino que es algo que deseé mucho", enunció Mica Viciconte en el último episodio de la tercera temporada, con lágrimas en sus ojos por la emoción que le generó haberse convertido en el nuevo ganador del reality más visto de los últimos años en la televisión argentina. Y añadió: "Estoy muy contenta de haber llegado a la final con Tomi".