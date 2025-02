Impactante momento en vivo: Cecilia Milone casi es embestida por un auto en plena calle

Cecilia Milone casi fue atropellada en una nota con Intrusos.

Cecilia Milone fue noticia en los últimos días a nivel nacional al por los rumores de romance en el pasado con el fallecido músico Chico Novarro. En ese contexto, la artista fue buscada por las cámaras de Intrusos a la salida de su casa y, dad su incomodidad, tuvo una reacción que puso en riesgo su vida y la de su perro.

A pesar de que la relación de Milone con Nito Artaza fue muy expuesta por los programas de espectáculos, la artista no se acostumbra al acoso de la prensa y por ese motivo, al ser abordada por un cámara y una notera, salió corriendo y tuvo que volver sobre sus propios pasos porque casi la atropellan.

"Hola, ¿cómo estás?", le comentó Cecilia a la periodista cuando ésta se acercó. Acto seguido, se adentró en una avenida cuando el semáforo estaba en verde y más de una decena de autos comenzaron a avanzar en dirección a ella. "Guarda que está en verde", soltó la cronista. "prefiero que me atropelle un auto", soltó Milone, quien cuando llegó a la mitad de la senda peatonal tuvo que volver hacia la periodista, tironeada por su perro, que instintivamente se alejó de los autos que circulaban a gran velocidad.

El descargo de Cecilia Milone por la presión de la prensa

"Hace algún tiempo que decidí no hacer más entrevistas, pero no como capricho o como plan de prensa, sino porque me lastima, me hace daño, me doy cuenta que enfrentarme a ciertas preguntas que antes me causaban tensión y hasta podía ser un chiste, ahora no lo puedo manejar", comenzó Milone. Y siguió: "Quizás me expuse yo demasiado, creí que era así, me hicieron creer que era así, el medio me llevó a eso, las circunstancias de mi vida me llevaron a eso, no lo sé. Lo que sí me hace falta aclarar es que no voy a contar nada, que no tengo nada que contar".

"Sí, a través de mi arte, sí, porque necesito hacerlo a través de mi arte, porque así me sé expresar, porque de eso se trata la misión que tenemos los artistas. Pero esto no es un juicio por jurado, realmente. ¿En qué momento creímos que los periodistas son fiscales, que el público luego va a votar si somos o no inocentes y tenemos que explicar o hacer relatos? Es realmente muy confuso lo que sucede", agregó. Y cerró: "Yo pienso seguir haciendo la prensa del espectáculo Las Cartas del León que estoy haciendo, no tan respetuosa como vino siendo hasta ahora. Con vía pública, con cartelería, con publicidad en las redes sociales y con aquellas notas donde puntualmente se hable de lo artístico. Esto es un homenaje a Chico Novarro, a alguien que es sagrado para mí y que no puedo permitir que vaya al barro y nunca va a ir al barro en mi nombre. Por lo menos no voy a ser yo la que lo lleve ahí".