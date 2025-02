Adrián Pallares rompió el silencio y contó la verdad de Chico Novarro: "Era"

Adrián Pallares rompió el silencio y contó la verdad menos pensada: "Chico Novarro".

El fallecido Chico Novarro volvió a ser noticia por una compleja revelación amorosa que Adrián Pallares y su equipo dieron a conocer en Intrusos (América TV) y que involucra a Cecilia Milone, quien tuvo una historia de amor oculta con el cantautor. "Es muy impresionante", revelaron en el magazine.

Todo empezó luego de que la actriz Cecilia Milone se refiriera a Chico Novarro como "el amor de su vida" desatando un escándalo entre los familiares del cantautor que falleció en el 2023. En este marco, la panelista Marcela Tauro reveló: "Chico Novarro está enterrado en el cementerio por Pilar, me dijeron. ¿Quién se ocupa de ir mes a mes? Cecilia Milone. Ella se ocupa de que está bien…". En ese momento, Adrián Pallares expuso: "Como la verdadera viuda, como si fuera la verdadera viuda".

"Es muy impresionante. Está contando un dato que no sabíamos. La verdad que vaya y que sea la cuidadora… es fuerte", agregaron en el ciclo de chimentos. Más allá de esta historia de amor oculta, una de las personas que más habría sufrido fue Cristina, la viuda del cantante: "En su momento ella le dijo a su familia. A Cristina, la viuda de Chico Novarro la empezaron a llamar amigas de Cecilia diciendo que la tenía que dejar entrar… el tema era este. Que la viuda es Cecilia. Esto de llevar las flores es muy simbólico".

Por su parte, Andrea Taboada sumó: "Yo hablé con Cristina… me dijo que de ninguna manera iba a hablar, y que si seguía insistiendo, cosa que yo hice obviamente, me bloqueaba. Fue tajante. Yo igualmente le agradezco muchísimo, pero no quiso hablar".

La carrera de Chico Novarro y sus éxitos más populares

Chico Novarro nació en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1934, Bernardo Mitnik -tal su nombre real- navegó diversos géneros musicales como el bolero, el tango, el jazz, la cumbia y el pop tras su llegada a la Ciudad de Buenos Aires en 1960. Dos años después fue fichado por la discográfica RCA Victor para formar parte del Club del Clan, donde compartió pantalla con Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco y Raúl Lavié, entre más; y donde adoptó el apodo que lo haría conocido de ahí en adelante.

El orangután, Un sombrero de paja y El camaleón estuvieron entre esas primeras composiciones de su trayectoria, pocos años antes de que se metiera de lleno en el tango y el bolero, con discos como Punto y aparte (1969), Alegre y romántico (1972) y Algo contigo (1976); y con colaboraciones compositivas junto a figuras como Eladia Blázquez, Héctor Stamponi, Rubén Juárez, Federico Silva y Amanda "Mandy" Velazco.

Además, Novarro incursionó en la actuación, con participaciones en películas como El perseguidor (1965, de Osías Wilenski), Hotel alojamiento (1966, de Fernando Ayala) y ¡Esto es alegría! (1967, de Enrique Carreras), mientras que en la TV llegó a tener un papel en El sodero de mi vida (2001-2002, de eltrece). Durante su carrera, fue reconocido con dos diplomas al mérito de los Premios Konex, en 1985 como autor y compositor melódico y en 1995 como autor y compositor de pop y baladas; mientras que en 2014 recibió la mención de Ciudadano Ilustre de la Legislatura porteña.