Hubo fulminante: quién la utilizó por primera vez en Gran Hermano 2022

Por primera vez desde que comenzó el ciclo, un participante utilizó la herramienta que perjudica de forma directa a un compañero.

Una nueva semana de competencia volvió a sacar a la luz las estrategias de los participantes de Gran Hermano. Y, con tan solo siete participantes dentro de la casa y ya iniciada la recta final del ciclo, una participante utilizó por primera vez en el reality la herramienta de la nominación fulminante y perjudicó a una de sus compañeras dentro de la casa.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la fulminante -que se puede hacer solo una vez por participante- el participante votado va directamente a placa y no puede ser salvado por el líder de la semana. Por este motivo, la participante queda de forma directa en la gala de eliminación del domingo.

Finalmente, se conoció que el autor de la fulminante fue Julieta Poggio y decidió hacérsela a Camila luego de que el público le advirtiera con gritos que ella era "una traidora". De este modo, la bailarina mandó directo a placa a su compañera y cambió el juego, ya que con esta jugada no permitió que otros participantes la voten.

"Hay cosas que no me cierran de ella, cosas de tibia. Escuchamos cosas y cuando le preguntamos nos lo niega en la cara. También lo hago porque probablemente, esta semana nos quieran mandar a Dani y a mí en placa porque Romi es líder. Entonces, como no pueden ir por Camila, va a haber más gente en placa y quiero que se dividan los votos", mencionó entre los motivos de haber tomado esta decisión.

Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder esta semana

Como cada martes, los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) se enfrentaron a la prueba del líder, un juego que va cambiando en cada episodio, en el que compiten por ver quién se convierte en el líder de la semana.

El que consigue el liderazgo, gana la inmunidad para no caer en placa, es decir, para no ser nominado por sus compañeros, y además la posibilidad de salvar a uno de ellos para que no sea eliminado de la casa. Esta vez, Romina Uhrig y Lucila "La Tora" Villar fueron las dos grandes finalistas.

El juego consistió en caminar sobre una viga mientras se cargaban unos cubos pequeños. Al llegar a la recta final, había que apilarlos sobre una plataforma. Además del equilibrio y la concentración, lo difícil de esta misión es que la plataforma se movía todo el tiempo, de forma que la pila de cubos podía derrumbarse en cualquier momento.

"La Tora" parecía ir ganando, pero se le cayó todo y tuvo que volver a empezar. La exdiputada, quien iba más atrasada, logró completar la prueba muy lentamente y se consagró como la líder de la semana. Millones de usuarios de las redes sociales celebraron su triunfo y especularon quiénes podrían caer en placa y a quién salvaría Romina.