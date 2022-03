Horacio Pagani reveló el insólito objeto que tiene en su auto por los piquetes

Horacio Pagani sorprendió a todos al revelar un increíble objeto que lleva en su auto por si se cruza con algún piquete.

Beto Casella reveló el insólito objeto que Horacio Pagani lleva en su auto para enfrentar los piquetes y no sufrir los problemas de tránsito que conllevan. "Lo tiene en el asiento de atrás", contó el conductor de Bendita TV (El Nueve), sorprendiendo tanto a sus compañeros como a los espectadores del exitoso ciclo.

Cinthia Fernández se hizo tendencia en los últimos días por el violento cruce que protagonizó al aire en Momento D (El Trece) al discutir con un piquetero. En Bendita mostraron un informe en el que se veía a la panelista del programa de Fabián Doman completamente indignada. "Terminás estropeándole el día a gente que labura y toma 3 colectivos para trabajar", opinó Lola Cordero en el regreso al piso.

Por su parte, Beto Casella dio a entender que estas situaciones no son exclusivas de la Argentina: "Acá, en Suiza, en Italia o Estados Unidos, el Estado le da una mano a la gente que está afuera del sistema y que no sabe qué va a comer esta noche". Mientras Cordero sumaba que hay que "organizar la protesta". Pero lo más sorprendente fue el siguiente comentario de Casella, apuntando a algo que le había dicho Horacio Pagani en privado mientras el programa estaba al aire.

"¿Quién visibiliza al que se hace pis en el auto por un piquete?", disparó el conductor antes de contar que su compañero "anda con una botella". Lejos de hacerse el desentendido, el periodista deportivo lo corrigió: "Un papagayo". Además de contar que Pagani tiene "la vejiga suelta", Casella agregó que la medida que tomó su compañero es por las largas horas que debe permanecer en el auto mientras hay piquetes. "Me mostró el papagayo, lo tiene en el asiento de atrás", agregó el conductor.

Sorprendida, Lola Cordero no podía creer lo que contaban sus compañeros: "Me estás jodiendo que tenés un papagayo en el auto". "Y ya lo usé no menos de 10 veces", replicó sincero Horacio Pagani. Esta charla abrió la puerta para un divertido debate de cuánto tiempo puede aguantar una persona sin ir al baño.

