Holder le avisó a Tinelli qué famosa quiere para el Bailando: "Damela"

Tomás Holder contó con quién le gustaría participar del Bailando por un sueño en su nueva edición en América TV.

Tomás Holder es uno de los nombre que circulan entre los posibles candidatos para ser parte de la nueva temporada del Bailando por un sueño, esta vez en América TV, y el ex Gran Hermano reveló qué famosa le gustaría que sea su compañera en el certamen. El tiktoker rosarino en los últimos días fue tendencia por el lanzamiento de su carrera musical.

Gran Hermano ya terminó y los exparticipantes del popular reality están atentos a las posibilidades que les pueden surgir en los medios. Y dado el éxito de la competencia de Telefe, muchos programas se pelean por tener a algunos de los "hermanitos" que más repercusión generaron. En ese sentido, uno de los lugares que sin dudas tendrá a algún ex Gran Hermano es nada menos que el Bailando que Marcelo Tinelli estrenará este año en la pantalla de América TV.

Así como el Conejo publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que dejó trascender que habría sido convocado, Daniela Celis aseguró que le encantaría ser parte de la competencia musical de Tinelli. Quien también opinó al respecto fue Tomás Holder, que en las historias de Instagram habló de la posibilidad de formar parte del Bailando.

"Ponele que entrás al Bailando, ¿quién te gustaría que sea tu bailarina?", le consultaron al tiktoker rosarino, que fue tendencia en los últimos días por lanzarse como cantante. Sincero, Tomás Holder reveló sin vueltas a quién le gustaría como compañera en el popular programa de Marcelo Tinelli: "Dame a Jimena Barón".

El insólito motivo por el que Marcelo Tinelli se negó a ir a un histórico programa de América: "No me funcionó"

A días de haber confirmado su regreso a televisión en la pantalla de América TV, parece que Marcelo Tinelli ya se tomó algunas libertades dentro del canal. Precisamente, se conoció que el conductor se negó a ir como invitado a un histórico ciclo de la señal.

El próximo lunes, volverá a la pantalla de América el ciclo conducido por Pamela David llamado Desayuno Americano, un magazine matutino que, en su momento, fue muy exitoso. En el marco de este próximo estreno, la conductora brindó una entrevista con LAM y se sinceró sobre su regreso a la televisión. Fue durante esta charla que contó que Tinelli no quiso ir a visitar su programa.

"Hoy me crucé con Marcelo, le dije que estaba invitado el lunes, pero me dijo que no", empezó por decir David en un mano a mano con Ángel de Brito. Ante la mirada atónita del conductor, Pamela aclaró: "Él ya me dijo que se va a guardar para su programa y me parece que está muy bien. Así que no lo voy a tener a Tinelli, lo intenté".

En este marco, Ángel aprovechó la conversación y le consultó a David si quería ir al Bailando 2023, pero ella contestó fiel a su humor. "Yo no quería ir, no me dan las caderas. Cuando intenté me preparé y no me funcionó", aseguró la también modelo. Sin embargo aclaró: "No iría, pero nunca se sabe".