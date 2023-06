Hay novedades: la sugestiva publicación de Jey Mammón sobre La Peña de Morfi

El conductor reapareció en redes sociales con un posteo que encendió las alarmas sobre su posible regreso a la televisión.

Jey Mammón reapareció en las redes sociales con una publicación que encendió las alarmas de su público. La exfigura de Telefe compartió un video que generó gran incertidumbre y trajo nuevamente a escena la posibilidad de volver a la televisión.

El conocido actor y conductor se alejó de la pantalla chica luego de la denuncia en su contra hecha por Lucas Benvenuto por una causa de abuso sexual (NdeR: prescribió en la Justicia durante el año 2021). Desde entonces, se mantuvo al margen de la conducción y, en su lugar, Gerogina Barbarossa quedó al frente de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio.

En medio de la resolución judicial sobre el caso, y luego de que Mammón anunciara que tomará medidas legales contra algunas figuras del medio que "tomaron como verdadera la denuncia", un video trajo nuevamente al actor al mundo digital. Precisamente, el conductor volvió a aparecer en las redes sociales con un peculiar posteo referido a La Peña de Morfi, el último programa del que formó parte.

A través de sus historias de Instagram, Jey reposteó un video de un show que brindó en el ciclo gastronómico y musical de El Trece. Aunque no lo acompañó de ningún texto, dejó en claro su deseo de volver a formar parte del ciclo. Sin embargo, las autoridades del canal todavía no anunciaron nada al respecto.

La publicación de Jey Mammón.

Georgina Barbarossa y una noticia inesperada sobre Jey Mammón y La Peña de Morfi: "Retoma"

Jey Mammón es conductor de Telefe. Su contrato con el canal todavía sigue vigente pese a la suspensión por tiempo indeterminado, tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso en su contra (NdeR: causa prescripta en la Justicia durante el año 2021). Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Juan Martín Rago volvió a ser noticia por una noticia inesperada lanzada por Georgina Barbarossa (actual conductora de La peña de Morfi).

“Me divierto como loca en La Peña y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho”, comenzó diciendo Georgina Barbarossa. En ese momento, la (también) conductora de A la Barbarossa agregó: "Son dos producciones impresionantes, tanto en A la Barbarossa como en Morfi. Es la primera vez que trabajo con cucaracha, pero tengo una producción impecable, así que no se puede fallar”.

Asegurando que tiene “unos compañeros increíbles”, Georgina Barbarossa decidió contar un dato inesperado sobre un programa del que no se veía mucho más horizonte luego de diciembre. "Respecto a los rumores de que La Peña no sigue…siempre termina en diciembre, y después retoma. Siempre terminan los contratos en diciembre. La gente creo que no tiene nada de qué hablar…entonces, es el chusmerío de siempre”, sentenció la conductora. Con este dato, crecen las especulaciones sobre un posible regreso de Jey Mammón el año próximo a la pantalla de Telefe.