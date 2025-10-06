Hasta Mariana Brey le soltó la mano a Espert por el escándalo: "Todo lo que hizo".

La periodista Mariana Brey, habitualmente elogiosa del accionar del Gobierno nacional, le soltó la mano al diputado José Luis Espert, después de que renunciara a su candidatura por La Libertad Avanza. Qué dijo en Telefe.

Brey justificó el respaldo del presidente Javier Milei a Espert, a pesar del vínculo probado del diputado con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Mi interpretación de los dichos del Presidente es que estamos frente a un hombre que es absolutamente leal y, en este caso, también es leal a un hombre como Espert, que no se lo merece", expresó Brey en A la Barbarossa.

"No hay dudas de que Espert ha provocado un enorme daño, que todo lo que hizo fue confundir con sus dichos, con su explicación, mal explicado, mintiendo", continuó la periodista.

Por último, y ante la atenta mirada de sus compañeros de piso, Mariana Brey sostuvo: "La lealtad para mí tiene que ver con eso y yo creo que el Presidente actúa desde ese lugar. No desde un lugar ingenuo, sino consciente pero leal".

La respuesta de Nancy Pazos a Mariana Brey

Después de la enunciación de Brey, intercedió la periodista Nancy Pazos, quien recordó que, en el pasado, Milei no tuvo esa lealtad con otros dirigentes de su partido. "Milei escupió un montón de gente. Desde (Ramiro) Marra hasta (Carlos) Kikuchi", señaló. "El que termina escupiéndolos es él", continuó Pazos en alusión a MIlei, y concluyó: "¿Por qué sostiene a Espert a pesar de que lo corre? A mí me parece que hay cosas bastante más oscuras".