Habló la mujer pampeana que asegura haber sido abducida por ovnis: "No podía hablar"

Irma Rick desapareció de su casa y fue encontrada 24 horas después en la calle a 60 kilómetros. Dice que fue secuestrado por un ovni.

Irma Rick es, por estas horas, la vecina más famosa de Jacinto Arauz, una pequeña localidad de la provincia de La Pampa. Allí todos hablan de ella y del episodio vivido hace poco más de una semana, cuando desapareció misteriosamente del patio de su casa y apareció, un día después, en medio de la calle, a 60 kilómetros de su hogar.

El caso está bajo la investigación de la justicia local ya que hubo un gran operativo de búsqueda para hallarla y, una vez que la encontraron estaba en shock, sin poder hablar ni explicar qué le había sucedido. Está todo a cargo de la fiscal Virginia Antón, que todavía espera la intervención de un equipo de especialistas para entrevistar a la mujer y obtener su declaración.

Sin embargo las explicaciones lógicas sobre lo que le podría haber ocurrido a la mujer, no parecen tener lugar en este caso. No se habla de secuestro, de un robo o de violencia de género. Hasta el momento no hay manera de justificar lo sucedido y así entran en escena los investigadores y especialistas de los fenómenos paranormales y Ovnis.

Mientras los fiscales, los ufólogos y los vecinos intentan entender los hechos, Irma finalmente dio su testimonio. Aún no lo hizo ante la fiscal, pero aceptó recibir al canal Crónica TV en el mismo campo en el que asegura haber sido abducida y relató lo que vivió la mañana del martes 16 de noviembre.

El testimonio de Irma Rick

"Mi marido se había ido a otro campo en el que trabaja. Yo me levanté, tomé unos mates, me puse a jugar con el teléfono y me empezó a hacer rayas, como interferencias. De repente empecé a escuchar viento, como cuando empieza a zumbar una ventana. Salí afuera pensando que era mi marido. Salí y no me acuerdo nada más", señaló.

Enseguida agregó un dato más respecto a esos últimos minutos antes de desaparecer: "Se cortó la luz". No sabe que le pasó em esas 24 horas en las que todo el pueblo la buscó y el siguiente recuerdo que tiene refiere al momento en que todo terminó.

"Al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Cuando yo abro los ojos, veo la calle. No sé cuánto tiempo estuve sentada", indicó.

¿Qué pasó cuando despertó? "No sabía si era de noche o de día. Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Cuando me levanté, tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Miré el teléfono y eran las 5.30 de la mañana".

"Lo primero que hice fue llamar a mis hijos pero no podía hablar, entonces les escribí. Me hacían videollamadas pero yo solo les movía las manos. No me salían las palabras", señaló Irma, que logró volver a hablar seis horas más tarde.

Finalmente sus familiares llegaron a buscarla y según le contaron, ella "estaba muy sucia y tenía olor". La pregunta principal del caso surgió en ese momento: ¿cómo llegó hasta ahí? Nadie lo sabe, ella admite que no pudo haber caminado esos 60 kilómetros: "Llego a la tranquera y me canso".

¿Qué dicen sus seres queridos? "Solo hablé con mi familia. Están tan sorprendidos como yo, quieren saber qué me pasó. No sé nada hasta ahora".

Un dato más que no sabe cómo ni cuándo se sucedió: la mujer tiene un corte en la cabeza y que afirmó: "No tiene explicación, con qué me voy a hacer eso. Yo cuando salí lo único que escuché fue viento, un viento como que te chupaba y ahí perdí el conocimiento".