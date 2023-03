Guillermina Valdés rompió el silencio sobre los rumores de romance con el arquero de Boca: "Desde el viernes"

La expareja de Marcelo Tinelli rompió el silencio y habló de su vida amorosa. Guillermina Valdés se mostró algo cansada de las especulaciones de la prensa.

Guillermina Valdés habló tras los rumores de romance con el arquero de Boca y reveló la verdad al respecto. La actriz de Botineras se pronunció sobre el tema después de que el programa de Ángel de Brito, LAM, expusieran imágenes de ella bajándose del supuesto auto Javier García.

"Ella estaba esperando en su auto, supongo, en Avenida Libertador y él la pasó a buscar. Tapamos las patentes, pero en los dos videos que tenemos se ve y es la misma", comentó hace unos días De Brito mientras mostraba al aire la foto donde se pudo ver a la actriz en la mencionada calle, bajando de un auto y yendo hacia el otro. "Ahí fue cuando la dejó para que fuera a hacer su vida. Creo que estuvieron dos o tres horas y la dejó donde estaba el auto de ella. Ella se da cuenta de que alguien la está grabando desde atrás. Baja rápido y después se pierde en la oscuridad", agregó.

Por otro lado, Daniel Fava informó: "Hablé con medio mundo Boca y el encuentro, en dos oportunidades, entre Guillermina Valdés y Javi García, está recontra confirmado. Recontra confirmado".

"Buen día. Ya vengo respondiendo desde el viernes. No tengo novio. Gracias por leerme", escribió la madre de los hijos de Sebastián Ortega en una de sus historias de Instagram, algo harta de las especulaciones de la prensa sobre su estado sentimental.

El enojo de Candelaria Tinelli con Guillermina Valdés

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se pronunció en contra de Valdés en LAM y soltó: "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá. La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético".

"La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", agregó la segunda hija del primer matrimonio de Tinelli. Por su parte, Valdés acudió a su cuenta de Twitter para referirse a esas declaraciones y soltó: "Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido. Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche".