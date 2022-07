Guido Süller mostró el detalle "fálico" de su habitación

Guido Süller puso incómodo al cronista de Nosotros a la mañana que ingresó a su dormitorio durante una recorrida por su casa.

Guido Süller divirtió y sorprendió a todos al hacer una recorrida por su hogar con el cronista de Nosotros a la mañana y mostrar un objeto que guarda en su habitación. "Solitario, enigmático y fálico", definió el arquitecto a su desopilante decoración, con la que también se autocalificó.

Cuando se supo cuánto cobra Guido Süller por el emprendimiento gastronómico con el que el mediático recibe a gente en su casa y le cocina, hubo un sinfín de críticas contra el hermano de Silvia. El arquitecto aprovechó la visita del cronista de Nosotros a la mañana para hacer una visita guiada por su lujosa casa de un country de zona norte y explicó que decidió invitar gente a su hogar para animar la casa, ya que notaba que otros vecinos hacían lo propio con familia. "Si yo no tengo padres, no tengo pareja, no tengo hijos, se complica. Y digo 'Pero tengo el amor del público'", relató Guido.

La nota parecía transcurrir en el marco de la normalidad hasta que el periodista del ciclo de El Trece se mostró impresionado con el poster que tenía Süller sobre su cama en el dormitorio. El mediático bromeó al comentar que el faro que se veía en la imagen era como él: "Solitario, enigmático y fálico". "Es muy temprano, Guido", comentó entre risas una de los panelistas de Nosotros a la mañana. Pero la anécdota no quedó ahí, porque el mediático le sacó el micrófono al periodista y le preguntó si quería acostarse en su cama.

Sin darle tiempo, el cronista ya estaba acostado mientras el dueño de casa hacía la pregunta, pero lo que no esperaba el periodista fue lo que hizo Süller. Es que el mediático se lanzó encima suyo sobre la cama, aunque el notero rápidamente pudo escapar de la situación. "No, vení, en esta cama nadie se salva", cerró picante Guido Süller.

Guido Süller sobre su búsqueda de un compañero

La figura de la TV reveló hace algunas semanas en diálogo con Diario Show cuál es la meta que aún no alcanzó para sentirse del todo pleno: "El amor. Un compañero, una compañera para transitar la última etapa de mi vida, por la edad que tengo. Ese alguien no aparece, pasan los años y sigo estando solo", enunció Süller. Aunque en los últimos días se filtraron una serie de chats calientes que el arquitecto mantuvo con un amante, solo horas después de que presentara públicamente a Federico, su nuevo novio.