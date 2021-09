Guido Kaczka sufrió una fuerte discusión en vivo: “No está bien"

Una vez más, Guido Kaczka estuvo en el medio de una polémica entre Nicole Neumann y Martín Liberman en Los 8 escalones del millón.

Guido Kaczka presenció una gran discusión en su programa en El Trece, Los 8 escalones del millón, donde la modelo Nicole Neumann es parte del jurado junto con Martín Liberman, Santiago do Rego y Carmen Barbieri.

A lo largo del programa de El Trece, los participantes deben responder distintas preguntas de variadas categorías, entre ellas, de ciencias naturales. Como tantas otras veces, salió como tema de conversación la carne animal. Cuando esto pasa, Nicole, que es vegana y activista por los derechos de los animales, expresa su incomodidad y dice todo lo que piensa al respecto.

La pregunta de Guido fue: “¿A qué animal se parece la centolla, a un mejillón o a un cangrejo?”. Cuando la concursante adivinó la respuesta correcta, cangrejo, Liberman soltó un: “¡Qué rica que es!”. Al ver de la cara de Neumann, le pidió: “No me retes”. “No hagamos apología de comer animales, no está bien”, dijo ella indignada y disimulando la tensión con una risa.

La misma situación había ocurrido la vez pasada, cuando Guido le preguntó a otra concursante una pregunta sobre qué partes de la vaca se obtienen de la entraña. “¿Del cogote o del diafragma?”, la desafió el conductor, y al instante, Liberman comentó lo mucho que le gusta la entraña. “Ya nombraron partes del cuerpo y dije: ¿por qué, por qué?”, se quejó Nicole. “¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado? Por dios, se están comiendo el cogote, la garganta”.

El escándalo entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Micaela Viciconte

Después de muchas idas y vueltas con Mica Viciconte, la actual de su expareja, el futbolista Fabián Cubero, Nicole fue entrevistada por el programa A la tarde sobre su relación con ella. Cuando la movilera le preguntó si se sentaría a tomar un café con Mica para conversar y resolver asuntos pendientes, ella contestó: “Em, ni idea, chicos. Pero sí, tengo un par de cosas que decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes igual, eh. Así que bueno, ni idea. No sé. Me gusta tomar té con la gente que me cae bien”.

Los problemas entre Neumann, Fabián y Micaela empezaron hace mucho tiempo. Uno de los últimos escándalos ocurrió cuando la modelo fue a llevar a sus hijas a la casa de Fabían, que queda dentro de un country, y el encargado de seguridad le prohibió la entrada por orden de los dueños de la casa.

“Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia”, contó la panelista Yanina Latorre durante Los Ángeles de la Mañana (LAM). Por otro lado, en 2019, Nicole había tomado medidas judiciales para que ni el padre de las nenas ni su pareja pudieran fotografiar a sus hijas, para mantener su intimidad a salvo.

Cada vez que Fabián o Micaela les sacaban una foto, tenían que distorcionarle los rostros si decidían compartir las fotos en redes. El deportista le hizo lo mismo a modo de venganza y durante mucho tiempo ambos tuvieron prohibido subir fotos de las niñas, hasta que hace poco, se levantó el acuerdo por ambas partes y ahora los dos pueden hacerlo tranquilamente.