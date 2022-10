Guido Kaczka se alarmó por una participante de Los Ocho Escalones: "Estás pálida"

El conductor se preocupó por la salud de una participantes de su ciclo de El Trece. Guido Kaczka le consultó a la joven cómo se sentía en plena emisión de Los Ocho Escalones.

Guido Kaczka vivió un momento de preocupación en Los Ocho Escalones cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba una de las participantes del ciclo de El Trece. El conductor de televisión le hizo saber a la joven que estaba alarmado por el tono de piel que tenía y ella dio a conocer por qué estaba en ese estado.

"Tatiana, quién te ha visto y quién te ve. ¿Hoy más tranquila, más nerviosa?", soltó el presentador de televisión cuando se dirigió a la concursante que había participado en la emisión anterior del ciclo. "Mucho más nerviosa", respondió ella sin tapujos. Guido se preocupó por la salud de la joven y enunció: "Estás pálida, nena. Tatiana, pero si ayer a la noche era la primera vez y hoy estás peor".

Tatiana contó que estaba más nerviosa que el día anterior porque ahora tenía más expectativas. "Después de ver las redes sociales me di cuenta de que la gente cuando ganás y después volvés y no ganás de vuelta dicen 'Ah, ganó por suerte. No sabe nada. Se quedó en el primer escalón", explicó la concursante. Guido, acostumbrado a ese tipo de embestidas en las redes sociales, le dijo: "Qué importa, Tatiana. Así son las cosas, es cierto. Lo que vivimos, pero es lo que hay. hay que convivir con eso. Ya ganaste dos millones que no te los saca nadie".

Guido Kaczka sobre el noviazgo de Laurita Fernández y "Peluca"

El conductor opinó sobre la relación amorosa de la presentadora de Bienvenidos a Bordo y "Peluca", productor del ciclo. "Creo que me enteré primero porque lo leí en algún lado, o lo vi, pero en el mismo momento Peluca me llamó para contarme Los veía a veces ahí, bien… Yo los veía que tenían una relación", comentó Kaczka en diálogo con Socios del Espectáculo. Y agregó: "¿Vieron esa gente que en los pasillos de la tele se habla más cerca de lo normal? ¿Por qué tan cerca? Había algo, evidentemente. Porque entiendo que es algo intenso porque están haciendo Bienvenidos a Bordo. Tienen una onda parecida, la verdad que podría andar. Ojalá porque son buenos pibes. Veo algo ahí".

La revelación de Flor Bertotti sobre su relación con Guido Kaczka y su esposa

La primera esposa y madre del hijo mayor de Guido Kaczka, Romeo, contó que tiene un excelente vínculo con el conductor y su pareja actual. "Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite", explicó la estrella de televisión.