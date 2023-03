Guido Kaczka rompió el silencio sobre las internas con Carmen Barbieri en Los 8 Escalones: "Fastidiado"

El conductor de televisión se pronunció sobre la salida de la capocómica de su programa. Guido Kaczka reveló si Carmen Barbieri se fue enojada de Los 8 Escalones.

Guido Kaczka se pronunció sobre la salida de Carmen Barbieri de su programa, Los 8 Escalones, y vivió un incómodo momento en vivo. El conductor de radio y televisión fue deschavado por su compañera de La 100, Marcela Tauro, y debió enfrentar una polémica con la capocómica.

Kaczka salió al aire en el ciclo Socios del Espectáculos desde un móvil en el estudio de radio donde hace su programa diario matutino. Tauro estaba presente en el estudio, ya que es columnista de dicho ciclo desde hace años, y lejos de cuidar a su compañero, lo expuso ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes aprovecharon la vulnerabilidad del conductor para acribillarlo a preguntas.

Tauro acusó a Kaczka de mal compañero por poner a Pampita en el mismo jurado donde está Nicole Neumann, justo en el año en que la blonda está súper enfocada en su casamiento con Manuel Urcera. "Y mejor no digo anda de Carmen, porque ella está dolida con vos", soltó la panelista de Intrusos y, acto seguido, el conductor se rio de los nervios. Kaczka aseguró que Carmen entendió de la mejor manera la rotación de jurados que el propuso en su ciclo, pero Tauro continuó en alusión a un supuesto enojo de la capocómica.

Marina Calabró se pronunció en Radio Mitre sobre la actriz que tuvo una pelea mediática con Nazarena Vélez: "Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés".

"La ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", cerró. Al mismo tiempo, Guido habló sobre la convivencia de Pampita y Nicole en el jurado de su programa y soltó: "Generó mucho morbo. Se habló mucho, realmente no sucedió ahí. Lo conté, que cuando las llamaron porque teníamos que arreglar la agenda, no se las había llamado juntas, vinieron por separado y después surgió la idea de que vengan juntas", en diálogo con Intrusos.

Carmen Barbieri, sobre la relación de Pampita y Nicole en Los 8 Escalones

"¿Cómo hace Pampita para estar en todos lados? Qué mujer trabajadora, la admiro. Buena compañera. La tuve que frenar, porque les daba un beso a todos los participantes de Los 8 Escalones. Está bien que salude, pero le dije: ‘Mirá, ya no des más besos, Caro, cuidate por vos, por tu familia, por la beba’", comenzó Barbieri. Y agregó: "¡Porque es muy cariñosa! Es divina, es una gran compañera. No estoy diciendo que Nicole no sea, son distintas. Nicole es más tranquila, te saluda, también es muy cariñosa, pero Pampita es más efusiva".

Carmen Barbieri sobre el escándalo de Fede Bal y Sofía Aldrey

Barbieri habló sobre la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey: "Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo. Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste".

"Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia", continuó la conductora de Mañanísima en su descargo.