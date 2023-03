Guido Kaczka confesó la extraña razón por la que odia salir en cámara

Guido Kaczka se sinceró y reveló el desconocido motivo por el que evita salir en cámara en Los 8 Escalones del Millón.

Guido Kaczka es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina y, a pesar de su larga trayectoria en la industria, no todo es color de rosas: hay una razón secreta por la cual no le gusta exponerse a las cámaras.

El conductor de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) no suele hablar demasiado sobre su vida privada, pero en una reciente entrevista, habló sobre su experiencia en televisión, sus proyectos a futuro y el lado de ser una figura pública que más le desagrada. Además, contó cuál es la parte de su trabajo que más detesta.

“¿Cómo trabajás vos tu persona para correrte de ese lugar, y para que se luzca la gente que participa y el jurado?”, le preguntó Karina Iavícoli en Intrusos (América TV). “Es algo que no solo me preguntan en notas, también mi vieja y mis amigos... Es algo que se fue dando. Hago muchos gestos de las preguntas o de las cámaras y voy trabajando con los participantes”, respondió el conductor.

Fue entonces cuando Iavícoli le dijo que se notaba que es "un tipo al que le encanta hacer televisión" y que disfruta mucho de su trabajo, pero que la exposición parecería ser algo que le afecta. "Te gusta pasar desapercibido”, le señaló la panelista. “Sí, es cierto que soy perfil bajo, pero también es verdad que cuando el público te reconoce es que la cosa funciona y quiere decir que nuestro trabajo anda bien. Desarrollo mi función y siento que así le aporto más al programa”, concluyó Guido.

Guido Kaczka rompió el silencio sobre la ausencia de Carmen Barbieri en su programa

Recientemente, Carmen Barbieri, panelista de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), se ausentó del programa para tomarse unas vacaciones. Según trascendió, la diva no habría pedido permiso para hacer esto y, de un día para el otro, se habría ausentado de las filmaciones.

"¿Que pasó con Carmen, que todos pensábamos que iba a grabar y tuvo una semana más de vacaciones?", le preguntó un movilero de LAM (América TV). Kaczka respondió que Barbieri "se fue de viaje e hizo sus cosas", pero que es algo que sucede muy a menudo con el jurado, razón por la cual los panelistas cambian constantemente.

"¿Es sin aviso?", indagó el movilero, a lo que Kaczka contestó que no estaba seguro, pero que de haber sido así, no le parecería correcto. "No creo que haya sido sin aviso, para mí fue con aviso. Yo tengo entendido que siempre avisan, si es sin aviso, no me parecería bien. Pero estoy seguro de que algún productor me habría dicho. Nosotros armamos la agenda con antelación", aseguró el conductor.