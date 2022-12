Renunció una importante figura de El Trece: "Nos peleamos"

La inesperada decisión fue tomada al aire y sorprendió a todos. De quién se trata.

Una reconocida panelista de El Trece abandonó el canal para abocarse a otros proyectos y lo comunicó en pleno vivo. Se trata de Karina Iavícoli, quien trabajó en el programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y explicó los motivos que sorprendieron a todos los presentes.

"Hablando acá con nuestras compañeras, vamos a preguntarle a nuestra amiga Karina Iavícoli. Nos abandona. Ahora en unos días, a fin de año", lanzó Lussich en la emisión del miércoles 14 de diciembre. "Nos digas 'nos abandona', me haces sentir mal", dijo la periodista entre risas.

Si bien no reveló a dónde se irá a trabajar, dio a entender que su ciclo en Socios del Espectáculo está cumplido. "No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones", expresó.

Minutos más tarde, reveló que fue más una decisión familiar en la cual priorizó "poder llevar a mi hija al colegio. Sé que para todos es importante la familia así que me van a entender. Son momentos". En el cierre de su despedida, que fue emotiva ya que hace bastante tiempo que se encontraba trabajando en El Trece, remarcó: "Me voy super bien. Nos divertimos, crecimos, nos peleamos como pasa en todos lados".

Adrián Suar y un momento bisagra: la fuerte apuesta que se viene en El Trece

Adrián Suar se encuentra en plena preparación del 2023, luego de un 2022 con muy pocos pisos de alto rating siendo superado ampliamente por Telefe, su competencia. En el radar, tiene en consideración estrenos absolutos de realitys shows y ficciones.

Es un hecho que la segunda temporada de El Hotel de los Famosos se verá en la pantalla de El Trece, con participantes confirmados y con posibilidad de que se proyecte en febrero de 2023. Sumado a eso, Adrián Suar se prepara para trabajar en dos ficciones.

Por un lado, ATAV 2 se podrá ver durante el transcurso del año y las grabaciones ya culminaron y se estrenaría al mismo tiempo que el reality show que va a ser conducido por Leandro "Chino" Leunis y Pampita. Pero hay otra producción que está siendo gestada por el actor que protagonizó la película 30 Noches Con Mi Ex.

Se trata de Buenos Chicos, una ficción que se presume que estará integrada por un elenco joven, y Suar está esperando la confirmación de sus socios para la puesta en marcha. Lo que sí está confirmado es la presencia de Alex Caniggia como conductor y Lali González, actriz de La 1-5-18, en el mismo rol. Cabe recordar que uno de los pocos éxitos que tuvo El Trece fue El Hotel de los Famosos, teniendo en cuenta que Canta Conmigo Ahora con Marcelo Tinelli siempre estuvo con pocos números en el prime time del rating.