Grave denuncia de participante de La Voz Argentina contra Mau y Ricky: "Me agarraron"

Una participante de La Voz Argentina lanzó una fuerte acusación contra Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner y jurados del reality de canto de Telefe. Qué fue lo que pasó y a qué denuncia se enfrentan.

La final de La Voz Argentina terminó a pura polémica. Y como si fuera poco, en las últimas horas, una participante denunció a Mau y Ricky, los músicos e hijos de Ricardo Montaner que se desempeñaron como jurados del exitoso programa de Telefe.

De acuerdo a lo que indicó Julia Ferrón, participante oriunda de Arrecifes (Provincia de Buenos Aires), sufrió maltrato por parte de los cantantes. Todo comenzó luego de una devolución que le hicieron los hermanos. Ella los frenó y les expresó, a modo de broma: "Mejor, ustedes no".

Sin embargo, la situación se puso complicada en el estudio, por lo que advirtió: "¡Lo que les dije fue una broma! Yo prefería que me hablara Sole porque le había visto una sonrisa de oreja a oreja mientras cantaba". En dicho marco, y en diálogo con Radio Uno Arrecifes, la concursante de La Voz Argentina disparó: "Mau y Ricky están siempre a la defensiva. Y después, me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo". Y hasta sostuvo que la sacaron del programa por hacer un "mal chiste".

La participante Julia Ferrón hizo una fuerte denuncia en La Voz Argentina.

El violento hecho que sufrió Julia Ferrón con Mau y Ricky en La Voz Argentina

Como si fuera poco, Julia Ferrón señaló qué fue lo que le hicieron Mau y Ricky tras el chiste que les hizo: "Me dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia". Indignada por lo sucedido, la participante resaltó: "Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen".

Acerca de su coach, Ricardo Montaner, tuvo palabras de elogios. "Es una excelente persona. Se nota. Se notó detrás de cámara, porque él habló con nosotros de igual a igual", precisó. En cambio, al referirse a sus hijos, lanzó: "Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar".

Mau y Ricky se enfrentan a una grave denuncia en La Voz Argentina.

Quién ganó la final de La Voz Argentina

Tras una reñida definición por parte del público, Yhosva Montoya se consolidó como el ganador de La Voz Argentina 2022. El cantante pertenecía al team Soledad y logró consagrarse con un total del 52,4% de los votos por parte del público ante Ángela Navarro, integrante del equipo de Lali Espósito.

"Muchas gracias a la familia que me vino a ver, a todos lo que me votaron. Dios los bendiga a todos", dijo Montoya tras conocer el resultado del público. Desde su primera audición a ciegas, el cantante sorprendió con su voz y desde entonces se convirtió en uno de las los favoritos de los televidentes. Oriundo de Tierra del Fuego, el artista logró conmover a miles de personas que votaron para que se convirtiera en la primera mujer en ganar el certamen.

Luego de que el público celebrara el resultado, Soledad "La Sole" Pastorutti dedicó unas breves palabras al a la participante de su equipo que logró coronarse. "No lo puedo creer, te felicito", dijo la cantante rápidamente mientras Marley le daba cierre al programa. Cabe recordar que la artista también ganó la temporada anterior de La Voz junto a Francisco Benítez.

Además de su presentación del día domingo, el lunes Yhosva volvió a cantar y enfrentó a Ángela Navarro, la otra finalista perteneciente al team Soledad. En esta ocasión, el cantante decidió interpretar su versión de Piedra y Camino y terminó de conmover al público.