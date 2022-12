Grave denuncia de Cinthia Fernández contra Nicolás Occhiato: "Me quiso pegar"

Cinthia Fernández habló sobre su experiencia laboral con Nicolás Occhiato y lo acusó de ejercer tratos violentos.

Cinthia Fernández hizo una inesperada declaración contra Nicolás Occhiato, con quien compartió espacio de trabajo en el programa Combate.

La bailarina aseguró que todo ocurrió años atrás, cuando Occhiato estaba en pareja con Flor Vigna. Según su relato, Cinthia tuvo una discusión con Vigna y fue entonces cuando Nicolás intervino entre las dos de una cuestionable manera.

"Me quiso pegar", declaró la panelista en LAM (América TV). “¿Occhiato, que es casi Disney?”, le preguntó Ángel de Brito con un gesto de sorpresa. “Me estaba peleando con Flor, Nico me agarró detrás de cámara y me dijo, ‘vení, que lo arreglamos entre nosotros dos’”, aseguró la mediática.

"Hoy estaría preso", acotó Marcelo Polino. Sin embargo, Cinthia aclaró que "era una época en la que Nico estaba medio boludo, porque era de los galancitos, era más joven”. “Ahora cambió”, sumó su compañero. “No sé si cambió, pero es más pro”, concluyó Fernández.

Cuál es el futuro laboral de Cinthia Fernández tras su salida de Momento D

Recientemente, la mediática renunció a Momento D y confesó en esta entrevista con LAM que fue porque se aburría. Además, brindó algunos detalles sobre su futuro laboral. "Estoy tranquila. Me voy con 'El Pollo 'Álvarez'", adelantó.

Sin embargo, la mediática aseguró que recibió varias otras propuestas. "En enero arranco con 'El Pollo'. No sé quiénes son las nuevas ni nada... Me voy a cruzar con Sofía Zámolo", agregó. "¡Te odia!", le recordó De Brito. Cabe destacar que "El Pollo" estará de vacaciones durante un tiempo, por lo que Cinthia deberá esperar algunas semanas para comenzar a trabajar con él.

Aparte, De Brito le preguntó si abandonó Momento D por una decisión personal o porque se llevaba mal con Fabián Doman, a lo que Fernández respondió que siempre tuvo un buen vínculo con el conductor, pero que no se sentía cómoda trabajando en un programa que no incluyera nada de espectáculos y farándula: "Me llevo bien, pero la verdad es que me aburría. Necesitaba un poco de espectáculos".

Por otro lado, De Brito contó que Cinthia estaba muy celosa de que haya contratado a Estefanía Berardi para ser su "angelita". "Estabas muy celosa de Estefi. Me decías: 'Si la contratás, no te hablo nunca más'".