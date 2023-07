Grave denuncia contra Tinelli, Lozano, Fabbiani y una ola de conductores: "Me hicieron bullying"

Una famosa mediática reapareció e incendió a decenas de conductores de la televisión como Marcelo Tinelli, Maju Lozano, Mariana Fabbiani, entre otros. El video que recorre las redes sociales.

Una reconocida figura de la farándula reapareció en sus redes sociales con un contundente video que se volvió viral. Allí realizó graves acusaciones contra un montón de conductores y conductoras de la televisión argentina, como Marcelo Tinelli, Maju Lozano, Mariana Fabbiani, Jorge Rial, entre otros. "Me hicieron bullying", señaló.

A través de sus historias de Instagram, la actriz, cuyo caso se volvió foco de atención para la farándula, incendió a conductores como por ejemplo Chiche Gelblung, Maju Lozano, Horacio Cabak y Mariana Fabbiani, recientemente contratada por Tinelli en América TV. Se trata de Chachi Telesco, quien fue una de las jóvenes que se anotó para hacer el casting de la versión argentina de High School Musical en 2007 y, a la par, sufrió la viralización de un video íntimo.

Debido a la reciente media sanción que recibió la Ley Olimpia, que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como otra forma de violencia machista, Chachi Telesco recordó este hecho y se lamentó por la tardanza en su validez. "No puedo creer tener que estar hablando en el 2023 que esto es ley penal de 2 a 8 años de cárcel para las personas que muestran, exhiben y roban la intimidad privada de un video de una persona mujer u hombre que no quiere salir en internet", arrancó el posteo publicado en sus historias de Instagram. Luego continuó refiriéndose al papel que jugaron algunos conductores de la televisión en ese momento: "Tuve a todos los pelotudos y pelotudas de los medios incluyendo a personas que se hacen las deconstruídas hoy como Maju Lozano, que me hicieron un bullying que no les puedo explicar", añadió.

Telesco recordó aquella burla que hizo Lozano en referencia al contenido erótico que se filtró y la destrozó. "Voy a pasar a mostrarles lo que todavía está hoy ahora en internet. El bullying que me hizo esta piba junto a Mariana Fabbiani, Horacio Cabak, Chiche Gelblung, que a varios les inicié juicio y compraron abogados. Y tuve que pagar las costas del juicio", reveló.

"Estas mierdas ahora lucran con la deconstrucción del patriarcado pero tienen caca en la cabeza y en el corazón, y fueron quienes instalaron la idea de 'a Chachi le encanta esta fama'", señaló en el cierre del posteo. Por el momento, ninguna de las personas involucradas salió a decir nada al respecto.

Dos figuras de América TV se dijeron de todo al aire y estalló la interna: "No me faltés el respeto"

En América TV se viven algunas situaciones tensas en los programas de espectáculos, como las internas ventiladas en LAM que derivaron en la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada. En esta oportunidad, otras dos figuras del canal que trabajan como panelistas se sacaron chispazos en pleno vivo y se vivió un momento incómodo.

En Intrusos, programa conducido por Flor de la V, estaban debatiendo sobre el enojo de Gladys "La Bomba" Tucumana con Guido Záffora y Pampito, dos de los panelistas de allí. "Ustedes, por ahí en ese tono jocoso, ella se toma todo muy a pecho y en serio. Pero lo que creo, y los corro de esto, es que siente que esto le pasa desde hace mucho tiempo, que le cuesta que la respeten, que la bardean por ser tucumana", consideró Karina Iavícoli.

Este comentario no le gustó nada a Pampito, quien la interrumpió con un tono de voz elevado. "¡Pero que pavada es esa, Karina! ¡No digas pavadas! Yo soy de la Pampa, ¿y qué tiene que ver? No digas pavadas, ¿cómo la vamos a bardear porque es tucumana?", lanzó sin tapujos.

Lejos de esquivarlo, Iavícoli se mostró disconforme con la forma de hablar y se lo hizo saber de manera contundente. "Disculpame, no. Pavadas no digo, entonces no me faltes el respeto y te lo digo en serio esto. Yo no hablo pavadas", expresó. El periodista intentó defenderse, pero la expanelista de Socios del Espectáculo volvió a arremeter. "¿Me dejás terminar de hablar? Ya tuviste tu cronómetro y hablaste", dijo. El programa siguió su curso y aunque costó volver al ambiente calmo, continuaron hablando sobre este tema sin sobresaltos.