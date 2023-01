Grave acusación de Ariel contra Alfa en Gran Hermano: "Le metiste el dedo en la boca, durmiendo"

Ariel Ansaldo apuntó duramente contra Walter "Alfa" en Gran Hermano y se desató una feroz pelea.

Ariel Ansaldo, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), lanzó una fuerte acusación contra Walter "Alfa" Santiago, quien le quiso hacer una broma de mal gusto a Camila Lattanzio mientras estaba dormida.

El hombre de 60 años se acercó a Camila, de 21, y le apoyó un dedo en la boca mientras dormía con la intención de hacerle una broma. Sin embargo, su chiste no fue tomado con humor por algunas personas presentes, como Ariel, quien explotó de furia e indignación al ver la situación. La pelea escaló tanto que ambos participantes terminaron a los gritos y apenas se dirigen la palabra desde entonces.

Todo comenzó cuando "Alfa" le apoyó los dedos en la boca a Camila para molestarla mientras dormía, ya que estaba con la boca abierta. Ariel vio todo y no pudo evitar saltar en defensa de su compañera, pero "Alfa" insistió en que solamente estaba haciéndole una broma. "Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie. Yo estaba jugando con Camila, no podés ponerte en abogado", se defendió.

"¡Estaba durmiendo y le metiste el dedo en la boca!", exclamó Ariel indignado. "No bueno… Estás loco. ¿Qué sos, el abogado?", le respondió Walter. "60 años tenés, chabón. Estaba durmiendo vulnerable y le metiste el dedo en la boca. Estás re loco, vos. Le metiste el dedo en la boca durmiendo. Eso no se hace", insistió el nuevo participante.

"Alfa" le explicó que no le había metido los dedos, sino que apenas se los había apoyado para hacerle un chiste, pero Ariel se mantuvo firme. "¡Macho, tiene 22 años!", le gritó. "No grites más", le pidió "Alfa". "Todo lo que quiero, te grito yo. ¿De dónde sacaste ese chiste, flaco?", cerró Ariel. Desde ese día, "Alfa" le pidió que nunca más le dirigiera la palabra y su relación es cada día más tensa.

La estrategia de Ariel para eliminar a Walter "Alfa" de Gran Hermano

Tanto los televidentes como los panelistas del debate de Gran Hermano y Santiago del Moro, el conductor del ciclo, opinaron que Ariel mostró un enojo ficticio contra "Alfa" por esta situación y que podría tratarse de una estrategia para dejarlo mal parado y eliminarlo de la casa.

"Claramente la broma que hizo 'Alfa' no está bien porque Camila estaba durmiendo, pero es verdad que Ariel lo expuso adelante de todos", reflexionó Sol Pérez en el debate de Gran Hermano. Gastón Trezeguet también coincidió en que Ariel acusó a "Alfa" de tratar mal a las mujeres "porque le quiere dar donde más le duele", especialmente después de que toda la casa lo acusara de haber acosado a Coti Romero meses atrás.

"Ante un gesto desafortunado y espantoso, hubo una sobreactuación. Cuando Ariel empieza a sacarse y le dice 'no te lo voy a permitir', no es una reacción propia de Ariel. Por eso en un momento 'Alfa' se ríe, porque lo notó falso", coincidió Del Moro. "Vos te das cuenta las cosas que son genuinas y las cosas que son actuadas. Fue sobreactuación", concluyó el conductor.