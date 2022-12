Grave accidente del Conejo en la casa de Gran Hermano: "Me resbalé"

El joven trastabilló en la pileta de Gran Hermano, se cayó y se golpeó la espalda con el borde. "El Conejo" se mostró muy afectado por el accidente que protagonizó.

"El Conejo" se patinó al ingresar a la pileta de la casa de Gran Hermano y cayó de espaldas, por lo que se golpeó con el borde de cemento. La pareja de Coti se mostró muy dolorido tras el choque de su cuerpo con la piscina y estuvo varios minutos en una posición extraña por ese motivo.

"¡Ay, la concha de mi madre!", gritó el participante del reality show al caer. Maxi estaba sentado al lado de "El Conejo" y se dispuso a ayudarlo tras lo ocurrido. "Boludo, ¿estás bien? ¡El hombro!", gritó una de las chicas que estaban tomando sol al lado de la piscina, preocupada por el estado de su compañero.

"¿Qué pasó, culeado?", preguntó Maxi. "Me resbalé, boludo", respondió "El Conejo" resignado ante el dolor provocado por la caída. Lo llamativo de la caída es que hace algunos días el participante se resbaló de la misma manera y en el mismo lugar, solo que esta vez contó con la mala suerte de chocar el borde de la pileta.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre los momentos de torpeza de "El Conejo" y publicaron tweets como: "Me dolió a mí", "Se está convirtiendo en uno de mis favoritos por lo torpe pero de buen corazón", "Cómo se va resbalar dos veces de la misma forma" y "Saquen el verdín, que aprendan hacerlo cuando limpian la pileta. Ojo con los golpes".

