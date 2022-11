Gran Hermano: Romina enfrentó a Agustín con un picante reclamo

Romina se enojó con "Frodo" por una actitud suya y le hizo un picante reclamo.

Romina Uhrig explotó contra Agustín "Frodo" Guardis en Gran Hermano y lo enfrentó con un picante reclamo. La exdiputada confrontó a su compañero y lo trató de "baboso", además de criticarlo por dos actitudes que tuvo en las últimas horas, una contra Alfa y otra contra ella misma.

Las semanas siguen pasando en la casa de Gran Hermano y las rispideces entre los distintos participantes del reality de Telefe no dejan de acumularse. Pese a que el domingo pasado "La Tora" dejó el certamen, lo cierto es que las polémicas están muy lejos de terminarse ya que las estrategias de cada uno de los hermanitos los hacen chocar entre sí.

En una de las más recientes, Romina le contó a Julieta Poggio que decidió enfrentar a Agustín después de enterarse que "Frodo" la había denunciado en el confesionario. Es que Guardis le pidió a Gran Hermano que sancionara a la exdiputada por llamar "degenerado" a Alfa, explicando que se trataba de una agresión y debían penarla según indicaba el reglamento del reality.

Enterada de esta situación, Romina enfrentó a "Frodo" y le hizo un fuerte reclamo, según le contó la propia participante a Julieta Poggio más tarde. "Mirá Agus, te quiero preguntar. Sé que sos medio baboso pero no pensé que eras un come cabezas", comenzó contándole la exdiputada a su compañera, que la interrumpió con una carcajada por calificar de "baboso" a Agustín.

"Me llegó el comentario que fuiste al confesionario que fuiste a quejarte sobre mí de lo que yo hice y la verdad, vos y yo éramos de los que hablábamos con Alfa", siguió Romina en su charla con Julieta. Pero la exdiputada recibió una respuesta poco satisfactoria por parte de su compañero de Gran Hermano: "Me negó todo, entonces en un momento estaba con Alfa en la cocina y le conté. Me dijo que no era así, que es un mentiroso".

El descargo de "la Tora" tras salir de Gran Hermano

Lucila acudió al ciclo de Telefe donde los panelistas de Gran Hermano le hacen preguntas al eliminado más reciente de la casa y allí hizo algunos meaculpas sobre los motivos por los que considera que fue escogida por la gente para salir del reality show. "Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí. Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla", comenzó la exconcursante.

"La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso", respondió ante la consulta de Santiago del Moro sobre por qué razones creía que fue eliminada. Y sumó: "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso".

Del Moro le preguntó a Lucila si creía que la casa le había ganado y soltó: "Cuando necesité ayuda la pedí. Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".