Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 30 de abril.

La estadía de los familiares en la casa de Gran Hermano está a punto de terminar, pero antes de irse, los pocos que quedan en carrera fueron convocados este miércoles al confesionario junto a los participantes para emitir sus votos semanales. De esta manera, la placa quedó conformada camino al domingo de eliminación.

Aún no se sabe quién es el líder de la semana, ya que el mismo será otorgado al participante que despida en último lugar a su familiar, esto quiere decir que es el invitado más querido por el público. Una vez que se conozca, el líder podrá hacer la jugada y subir y bajar a nuevos participantes de camino a la jornada del domingo de eliminación que despedirá a un nuevo participante luego de la salida de Catalina.

Luego de que los participantes emitieran sus votos, se conoció cómo quedó conformada la placa. Los participantes que quedaron nominados fueron Chiara (fulminada), Juan Pablo (con 8 votos en contra), Lourdes (7 votos en contra), Gabriela (6 votos en contra) y Luz (6 votos en contra).

Uno a uno, cómo votaron los participante de Gran Hermano

Santiago "Tato": le dio dos votos a Lourdes y uno a Gabriela

Ulises: le dio dos votos a Luz y uno a Katia

Chiara: le dio dos votos a Luz y uno a Juan Pablo

Luz: le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo.

Selva: le dio dos votos a Sandra y uno a Lourdes.

Juan Pablo: le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes.

Pablo: le dio dos votos a Katia y uno a Lucía.

Titi: le dio dos votos a Sandra y uno a Lourdes.

Eugenia (anulados): le dio dos votos a Sandra y uno a Lourdes.

Gabriela: le dio dos votos a Luz y uno a Juan Pablo.

Katia: le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Lucía.

Lucía: le dio dos votos a Lourdes y uno a Gabriela.

Sandra: le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo.

Lourdes: le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Lucía.

Escándalo en Telefe: una figura que trabaja en Gran Hermano abandonó el programa en vivo

Telefe es un canal en el que trabajan muchas figuras en los diferentes programas que integran su grilla. Esto, por consecuencia, trae escándalos como el sucedido hace pocos días. De manera intempestiva, una de las personas protagonistas de Gran Hermano abandonó el estudio en vivo.

La sorpresa dejó estupefactos a todos en Telefe, puesto que el programa estaba por comenzar. Esta persona, que se caracterizó en diferentes ocasiones por generar escándalos en el canal "de las pelotitas", observó que había una nueva compañera en el panel. Como no es de su agrado, optó por marcharse y decir "yo con esta piba no comparto nada".

En efecto, la panelista que abandonó su programa es Furia Scaglione. La exparticipante de Gran Hermano 2023 y 2025 volvió a Telefe para ser panelista del ciclo conducido por Santiago del Moro. Todo marchaba bien hasta que, el pasado jueves, la protagonista observó que decidieron sumar al panel a Catalina Gorostidi.

Ambas fueron compañeras en la edición 2023 de Gran Hermano y no terminaron para nada bien. Este fue el motivo por el que, al observar que Catalina fue llevada como panelista, Furia decidió abandonar sus labores. "Hubo problemas en el canal de las pelotas con Furia, Furia fue, no le gustaba que este Cata entre los panelistas, cuando llega y la ve dijo 'Yo con esta piba no comparto nada'", aseguró Ángel de Brito en LAM.