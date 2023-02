Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 22 de febrero

Durante una jornada especial, en donde los familiares invitados suplantaron a los participantes, una placa muy particular quedó conformada.

Con tan solo seis participantes en carrera, las galas de nominación en Gran Hermano se hacen cada vez más complicadas, ya que solo quedan en la casa aquellos "hermanitos" que se llevan muy bien entre ellos. Sin embargo, la gala de este miércoles 22 de febrero tuvo un condimento especial, ya que la placa quedó conformada por los familiares que ingresaron a la casa por esta semana.

Al igual que las últimas jornadas de nominación, los participantes emitirán sus votos en vivo y deberán dar los motivos por los que quieren sacar a esos familiares en específico. El pasado lunes 20 de febrero, la producción permitió el ingreso de una persona cercana a cada participante y, desde entonces, conviven junto a ellos en la casa.

Tal como sucede en cada gala, los participantes fueron convocados al confesionario y allí emitieron sus tres y dos votos correspondientes. Sin embargo, esta velada tendrá un diferencial: el participante con más votos recibidos abandonará la casa en la misma noche. En este marco, los 12 integrantes de la casa ("hermanitos" y familiares), le dijeron sus votos a la voz de Gran Hermano.

Quién quedó en placa

La definición final se conocerá cerca de la medianoche, una vez que los participantes hayan emitido sus votos. Sin embargo, quienes más resuenan en redes sociales son Fabían (sobrino de Romina), Camila (hermana de Julieta) y Florencia (hermana de Camila).

Cómo votó cada participante

Julieta: le dio 2 votos a Rodolfo (papá de Nacho) y 1 una a Gladys (la mamá de "La Tora").

Fabián (sobrino de Romina): le dio dos votos a Florencia (hermana de Camila) y uno a Rodolfo (papá de Nacho).

Marcos: le dio dos votos Florencia (hermana de Camila) y uno a Fabián (sobrino de Romina).

Florencia (hermana de Camila): le dio dos votos a Fabián (sobrino de Romina) y uno a Camila (hermana de Julieta).

Nacho: le dio dos votos a Fabián (sobrino de Romina) y uno a Camila (hermana de Julieta).

Gladys (mamá de "La Tora"): le dio dos votos a Fabián (sobrino de Romina) y uno a Camila (hermana de Julieta).

Camila (hermana de Julieta): le dio dos votos a Gladys (mamá de "La Tora") y uno a Florencia (hermana de Camila).

Lucila "La Tora": le dio dos votos a Camila (hermana de Julieta) y uno a Fabián (sobrino de Romina).

Camila: le dio dos votos a Fabián (sobrina de Romina) y uno a Camila (hermana de Julieta).

Valentina (hermana de Marcos): le dio dos votos a Fabián (sobrino de Romina) y uno a Florencia (hermana de Camila).

Romina: le dio dos votos a Florencia (hermana de Camila) y uno a Gladys (mamá de "La Tora).

Rodolfo (papá de Nacho): le dio dos votos Fabián (sobrino de Romina) y uno a Camila (hermana de Julieta).

Filtran que Gran Hermano habría censurado a los participantes: "No se habla de eso"

Salió a la luz que la producción de Gran Hermano 2022 (Telefe) habría tomado una drástica medida para proteger la imagen del programa, después de las fuertes críticas que recibió la producción por la caída que sufrió Caramelo en la piscina, uno de los nuevos perritos, quien estuvo a punto de ahogarse.

Caramelo entró a la casa junto con su hermanita Mora, con el fin de hacerles la estadía en la casa más llevadera a los "hermanitos". Si bien los primeros días recibieron todo el cuidado y la atención de los participantes, recientemente Caramelo sufrió un descuido que casi termina en una tragedia. Ante esto, se dice que la producción censuró a "los hermanitos".

Resulta que el cachorrito se escapó durante la noche y se metió en la piscina, sin saber nadar. Afortunadamente, Camila Lattanzio lo vio a tiempo y salió corriendo a rescatarlo y en Pluto TV cortaron la transmisión. La situación generó una gran tensión dentro de la casa y, más tarde, la producción de Gran Hermano tomó medidas al respecto.

En medio de la noche, Julieta Poggio se quedó pensativa y dijo en voz alta: "Chicos, cómo se cayó Caramelo, eh". Inmediatamente, sus compañeros de habitación la silenciaron, dando a entender que a la producción no le iba a gustar nada que siguieran hablando del tema. "Shhh, no se habla de eso, no se habla más", le dijeron Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares.

Miles de usuarios de las redes sociales especularon con que, quizás, Gran Hermano les pidió que no hablaran más sobre el tema durante el corte. "Los perritos hacían caca con sangre y la produ no los sacó de la casa. Ayer Caramelo se cayó a la pileta y si Camila no lo encontraba, se ahogaba. ¿Qué hace la producción? Les prohíbe hablar del tema a los participantes. SAQUEN A ESOS PERROS YA", se quejó una usuaria.

"Caramelo se cayó en la pileta y no se ahogó gracias a Camila. Lo único que tengo para decir es que ya sabemos que harán cualquier cosa desde la producción por rating, por eso mismo te hago responsable a vos personalmente si les pasa algo, Santiago del Moro", señaló otro televidente, mientras muchos otros felicitaron a Camila por haber actuado tan rápidamente.