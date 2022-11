Gran Hermano: quién hizo la espontánea tras la eliminación de La Tora

Se conocieron los participantes de Gran Hermano que habrían merodeado por el confesionario para lanzar la espontánea.

Faltan pocas horas para la gala de nominación en Gran Hermano (Telefe) y ya se conocieron los participantes que habrían entrado al confesionario para hablar con "el Gran Hermano". Según la información que se filtró, uno de ellos habría realizado la espontánea.

Según reveló el portal web de Laura Ubfal -periodista que es miembro del debate en el reality show- Nacho, Agustín, Daniela y "La Cata" (María Laura) entraron a hablar con el Gran Hermano y uno habría lanzado la espontánea contra un compañero de la casa. Las rispideces entre participantes no dejan de surgir y una de las últimas provocó un fuerte enojo de Agustín contra Romina: luego de que la exdiputada le dijese "degenerado" a Alfa, "Frodo" (apodo que se ganó Agustín en las redes sociales) habría profundizado su enfrentamiento político con su compañera, y se sospecha que podría haberse vengado con el popular sistema de puntuación de cara a la gala de nominados.

Ernestina País explotó contra Gran Hermano: "Me parece perverso"

Ernestina Pais se metió sin filtro en la polémica que se generó alrededor de Gran Hermano y dejó varias declaraciones muy fuertes, fiel a su estilo. "Me parece perverso", comentó con sinceridad la conductora sobre las situaciones de homofobia y violencia que se están viviendo en la casa más famosa del país desde el regreso del popular reality a la pantalla de Telefe.

Gran Hermano volvió a la televisión argentina tras varios años y el público acompañó este regreso desde el principio, hace ya más de un mes. Sin dudas uno de los motivos de los buenos números de rating que está registrando es que el reality no escatima en polémicas y controversias, con bastantes situaciones repudiables.

Quien se metió de lleno en el tema fue Ernestina Pais, que dio su picante opinión en diálogo con el cronista de Intrusos. "Me parece muy loco que si la idea de meter a la casa de Gran Hermano a los chicos con ese mensaje polémico, tendría que haber sido por lo menos para poder debatir el tema y ver por qué no podes decir que un bisexual te da asquito o perseguir a alguien porque es gay", comenzó explicando la presentadora.

En ese sentido, Pais apuntó contra la producción al asegurar que "hace agua" si no propicia el debate ante esas declaraciones fuera de lugar. "Si vas a meter ese discurso horrible en la casa, tiene que servir para bajar una línea sobre eso, y no lo están utilizando para eso", agregó al respecto, además de reconocer que "están todos locos" en la presente edición de GH.

Sobre el formato del reality, Ernestina Pais aseguró que le parece "impecable", aunque también opinó que como idea es "bastante tenebrosa". "Pibes, que un poco dependen de cómo se los edite después, quieren caer bien a la producción... y eso me parece perverso como trato. Me parece que están jugando un poco con la cabeza de esos pibes", concluyó la ex presentadora de CQC.