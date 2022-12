Gran Hermano: Martina enfrentó los rumores de romance con Tomás Holder

Martina Stewart Usher reveló si fue la tercera en discordia entre Tomás Holder y su novia, en pleno debate de Gran Hermano.

Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló sobre las versiones que la vinculan románticamente con Tomás Holder, otro exintegrante de la casa.

De acuerdo con estos rumores, Holder terminó con su novia Paula Balbi por un supuesto beso que tuvo con Martina, con quien se mostró muy cerca en varios videos subidos a TikTok. La joven aprovechó el debate de Gran Hermano para hablar del tema y por fin aclarar las dudas de todos los televidentes.

En medio de La Noche de los Ex, el debate conducido por "Robertito" Funes Ugarte, Martina respondió si aquello era cierto. “No chicos, esperen. Lo más cerca que Holder está, es de mis amigas. Se puede ofender la novia y no estaría bueno meterse ahí”, declaró la joven.

“Aprovecho para aclararlo porque muchos me lo preguntaron. No me metería en una relación y no soy yo quién puede confirmar si siguen o no. Yo no tengo nada que ver”, agregó. En este sentido, Martina confirmó que solamente son amigos y que ni siquiera estaría dispuesta a besarlo: "Si Tomás Holder se separa o no, literalmente lo más lejos soy yo. No me lo chaparía”.

Las polémicas declaraciones de la madre de Tomás Holder sobre la separación de su hijo

La madre de Tomás Holder, Gisela Gordillo, confirmó que su hijo se separó de Paula y explicó que "había muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado" y que lo mejor que podía hacer Tomás era estar solo en este momento. "Como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, me parece que Tomás tiene que reflexionar muchas cosas de su vida”, declaró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex. Yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata, entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje. Yo le dije que le preguntara a la chica si podía llevarme en auto y ella lo que respondió fue: ´No la conozco, jaja´. Entonces dije: ‘Fua, con esa persona estás saliendo’", recordó.

"Ese día fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro, volverme a las cuatro de la mañana... Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea. Pero si él la elige para el resto de su vida, problema de él. Yo quiero lo mejor para mi hijo y no quiero que nadie lo esté manipulando”, concluyó la mujer.