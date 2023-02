Gran Hermano: denuncian complot entre tres participantes y podría haber una fuerte sanción

Los internautas detectaron una situación extraña entre un grupo de participantes y exigieron la intervención de la producción.

A tan solo unas semanas de que se termine la edición de Gran Hermano 2022, los televidentes volvieron a denunciar complot y podría haber una fuerte sanción por parte de la producción. Precisamente, durante la jornada del miércoles, Santiago del Moro mostró un sobre rojo con un importante comunicado y anunció que lo leería durante el jueves.

Luego de la eliminación de Fabián, el sobrino de Romina, los internautas viralizaron un video en donde se podía ver a un grupo de "hermanitos" hablando sobre las nominaciones. Este clip es anterior a la gala de nominación, motivo por el que muchos aseguran que hubo complot hacia el joven y todos se pusieron de acuerdo para votarlo y dejarlo fuera.

Los involucrados en la denuncia son Nacho y Florencia, la hermana de Camila, quienes fueron vistos en una situación bastante sospechosa. Según se difundió en el clip, los participantes estaban en la galería junto a Marcos, su hermana Valentina, Camila Lattanzio y Gladys, la mamá de "La Tora". Mientras todos hacían especulaciones sobre la gala de nominación, Nacho aseguró que "ya sabía" quién iba a quedar fuera.

"Igual creo que ya se quién se va. El obvio", aseguró Nacho. Rápidamente, la arquera de Independiente replicó: "Creo que estamos bien, que estamos coordinados". Como si esto fuera poco, la hermana de la cantante dejó de lado el termo y el mate que sostenía y escribió una inicial en la pierna del joven

Luego de esta situación, Fabián abandonó la casa con más de 10 votos en contra ya que tanto Nacho como Camila y los familiares presentes en ese momento, votaron al sobrino de Romina. Por este motivo, los televidentes denunciaron complot y se analiza una posible sanción.

Un familiar denunció a Del Moro en vivo y estalló la tribuna: "Estamos enojados"

Santiago Del Moro vivió su peor momento al frente de la conducción de Gran Hermano cuando la familia de Julieta Poggio lo enfrentó en vivo y expuso lo que hacen con la joven participante del ciclo de Telefe. Sin ningún reparo, la madre y la tía de la participante le cantaron las 40.

Todo sucedió en la edición del 23 de noviembre de 2022, cuando los familaires no aguantaron más. Del Moro se acercó a la familia Poggio y tuvo un picantísimo cruce que dejó expueta a la producción y a él mismo. La primera en tomar la iniciativa fue la tía de Julieta, que sin vueltas le anticipó: "Te quiero decir algo, Santi". Y de inmediato, le tiró toda la bronca: "Estamos un poco enojados". "¿Qué pasó?", preguntó un tanto preocupado el conductor del programa.

"Todos los días le estás preguntando: ‘Juli, ¿no hay alguien a quien le queres dar un beso? ¡Y haces un silencio incómodo!”, disparó. La frase provocó la reacción de todo el público, que se puso del lado de la familiar y lanzó abucheos para el conductor. “Te explico por qué. Lo hago con todos, lo qué pasa es que ella está tan enamorada y tan bien. ¿Creen que le va a suceder algo ahí adentro o no? ¿Va a seguir siendo fiel?”.

“El novio de ella, Lucca, no está”, agregó el ex Intratables antes de ser vapuleado otra vez. La frase del presentador no fue nada feliz y enseguida recogió el guante la madre de Julieta, que se mostró muy indignada. “¡Cómo va a venir con los videos que le hacen de Marcos y Julieta! Pobrecito…”, lanzó.

Aún más picante, Del Moro buscó la polémica con todo: “¿No te gusta Marcos para…”. Pero la mujer lo cortó en seco: “Me encanta Lucca. Claro, si lo ama un montón". "El no estuvo afuera con otra chica...", contratacó el conductor. "No. Es amiga del colegio. Es su mejor amiga Sofia y es amiga de Julieta también”, develó la madre de Poggio.