Gran Hermano: Ariel "tiroteó" a Marisa Brel antes de San Valentín

El parrillero que quedó eliminado de Gran Hermano mantuvo un divertido cruce con Marisa Brel en El Debate, a pocos días del día de los enamorados.

Tras quedar eliminado de Gran Hermano (Telefe), Ariel Ansaldo participó de El Debate y deslizó estar "enamorado" de Marisa Brel, llamando la atención de todos los analistas. "Hace tres meses que estoy sin sexo", reconoció "Big Ari" (nombre con el que fue apodado Ariel en las redes sociales)

Cuando Santiago del Moro lo incentivo para que señale con la mirada que analista de Gran Hermano era quien le había robado el corazón, Ariel no dudó y miró hacia Marisa Brel. Avergonzada, la panelista intentó esconderse per el resto de los analistas del ciclo prorrumpieron en risas con la situación absurda. Antes de revelar que Marisa le interesaba, Ansaldo no dudó en deslizar: "Hace tres meses que estoy sin sexo".

Echadas las cartas sobre la mesa, del Moro encendió la mecha y sacudió a Brel con un inesperado: "Me encanta. Ariel te va a ir a hacer asado a esa mansión que tenés". Aunque la panelista eligió las risas incómodas, se animó a disparar: "Yo no tengo a nadie que me haga asado así que puede venir Ariel".

Ariel incomodó a Santiago del Moro en Gran Hermano con una grave acusación: "Se nota"

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue acusado por Ariel Ansaldo de haber manipulado el curso del reality junto con la producción del canal. En reiteradas ocasiones, se rumoreó que la producción comete fraude en sus votaciones, decidiendo quiénes siguen y quiénes se van. En este contexto, los televidentes señalaron que Del Moro tiene un claro favoritismo con Romina Uhrig.

Todo comenzó cuando Ariel Ansaldo, el reciente eliminado, opinó en medio del debate que la exdiputada no es lo que parece. "Es muy jugadora y todo, pero no es tan transparente como yo pensaba", opinó el parrillero, ahora que puede ver la casa desde afuera, con una mirada mucho más objetiva.

"No entiendo a dónde vas, Ari", le contesta Del Moro. "Que también se puede ir...", intervino Gastón Trezeguet, uno de los panelistas del debate. "Sí, eso. Que también se puede ir", le respondió Ariel. Fue entonces cuando al conductor le pareció escuchar que alguien había mencionado la política por Romina y le preguntó a Ariel: "¿Política? ¿Vos dijiste política?". "No, yo no dije política", contestó el exjugador.

Rápidamente, los usuarios de las redes concluyeron en que Romina es la favorita de la producción "La CARA del ridículo de Santiago del Moro porque dos ex participantes exponen en vivo cómo es realmente su protegida Romina. NO PUEDE SER TAN OBVIO", se quejó una usuaria de Twitter. "Totalmente, yo también me di cuenta. Fue muy obvio. Santiago del Moro, se te vieron los hilos cuando dijeron que Romina no es tan transparente como Gran Hermano quiere mostrar", coincidió otra persona. "Se nota mucho lo que hace Del Moro, qué vergüenza", agregó otro usuario.