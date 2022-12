Gran Hermano analiza la expulsión de un participante: problemas para Telefe

Un participante de Gran Hermano cometió una falla importante en el reality y puede ser expulsado por la producción de Telefe. El nuevo conflicto que hay a pocas horas de que entren nuevos concursantes.

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión. En las últimas horas, se conoció que un participante rompió una importante regla de la casa, por lo que en la producción de Telefe analizan seriamente la posibilidad de expulsarlo del programa y de que otro ingrese en su lugar durante la gala de repecheje de este lunes.

Se trata de Juliana "Tini" Díaz, concursante que volvió por medio del voto de sus compañeros el pasado miércoles 21 de diciembre. Desde que regresó al reality, la mujer de 31 años y oriunda de Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe) no dejó de filtrar información de lo que sucede fuera de la casa de GH.

Si bien ya fue sancionada por las autoridades del programa, que resolvió que no pueda nominar y que quedará automáticamente en placa, los miembros de la producción evalúan la posibilidad de expulsarla del reality durante la gala de este lunes 26 de diciembre. Justamente, en esta emisión ingresarán dos participantes que ya quedaron eliminados: pueden ser Lucila "La Tora", Daniela Celis, Agustín "Frodo" Guardis, Juan Reverdito, Tomás Holder, Mora, Martina y María Laura "La Cata".

Juliana Díaz se encuentra en problemas con la producción de Gran Hermano.

Qué contó Juliana dentro de la casa de Gran Hermano

Juliana aseguró que Marcos tiene mucho aguante por parte de los televidentes y fanáticos de Gran Hermano .

aseguró que Marcos tiene mucho aguante por parte de los televidentes y fanáticos de . Juliana le indicó a algunos participantes que Thiago no tiene mucha banca por parte de los fanáticos, idea contraria a la que se hicieron dentro de la casa.

le indicó a algunos participantes que Thiago no tiene mucha banca por parte de los fanáticos, idea contraria a la que se hicieron dentro de la casa. Juliana le dijo a Coti que no tiene tanta banca por parte de la gente.

le dijo a Coti que no tiene tanta banca por parte de la gente. Juliana también dio detalles de qué es lo que pasa cuando un participante sale de la casa de Gran Hermano: el trato con la prensa, el debate del programa, las entrevistas y otros detalles.

Qué dicen las redes sociales sobre la posible expulsión de Juliana de Gran Hermano

Daniela se cansó y dijo lo que todos pensaban de Thiago de Gran Hermano

En una entrevista que Daniela Celis concedió a LAM, Ángel de Brito le preguntó sobre las sensaciones que le produjo ver, una vez salió de la casa, la estrategia de juego de Thiago. Al respecto, aseguró: "Como juego no me jugó a favor (haber salido con Thiago). Me traicionó, y no paro de enterarme cosas. Cada vez son más, llego un momento en el que dije no quiero saber más nada, no quiero enterarme de más nada".

"¿Qué traición te dolió más? ¿La de Thiago o la de Coti?", la pinchó de Brito y Daniela no dudó en responder: “Ambas, pero creo que a Thiago le entregué un poco, me abrí a él, jugó conmigo y mis sentimientos. Es feo que una persona juegue con tus sentimiento, entiendo que es un juego pero creo que hay un límite. Cuando dañás los sentimientos ya es otra cosa”.

“Me siento humillada ahora, por todo lo que estaba pasando. A mí me decía una cosa y después era otra. ¿Qué le costaba decírmelo en la casa? Real, ¿qué le costaba? ¿Por qué me hizo todo eso? ¿Era necesario? Me lo creí, él me hablaba y para mí era súper honesto, no estaba jugando, pero obviamente ahora sé que sí. Me usó, le dio resultado. Con Thiago lo que me pasaba es que teníamos mucha piel, por eso me fui a la cama con él. Mi idea no era para nada tener sexo en la casa”, cerró, picantísima.