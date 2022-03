Graciela Alfano reveló por qué Ricardo Fort llamó a sus hijos Marta y Felipe: "Para exorcizar"

La panelista de Socios del Espectáculo reveló el origen de los nombres de los hijos del chocolatero y el por qué de su decisión de llamarlos igual que su padre y madre.

A casi un mes de la muerte de Gustavo Martínez, tutor legar de Marta y Felipe Fort hasta que cumplieran sus 18 años, Graciela Alfano dio detalles de la nueva vida que los hijos de Ricardo Fort llevan adelante tras cumplir su mayoría de edad el pasado 25 de febrero y contó por qué el empresario mediático y chocolatero decidió llamar a sus hijos con los nombres de su padre y madre.

Las primeras impresiones sobre los nombres elegidos para los mellizos Fort es que se trata de un homenaje a sus abuelos paternos, pero la actriz y exvedette reveló una razón oculta sobre por qué Ricardo Fort decidió llamarlos así.

La panelista de Socios del Espectáculo (El trece) le preguntó a sus compañeros de piso si sabían "por qué Ricardo les había puesto Marta y Felipe a los chicos" y sin esperar ninguna respuesta aseguró que el empresario chocolatero "se llevaba muy mal con su papá".

"Él se fue de la Argentina porque lo envió a Miami. Tenía muy mala relación con su padre. Con su madre tenía un amor medio extraño. Se gritaban y se querían a su manera", precisó Alfano al aire. En ese contexto fue que Ricardo decidió que sus mellizos se llamarían como su progenitores.

Para dejar a un lado esa etapa de su pasado fue que él les "puso Marta y Felipe para exorcizar todos los malos sentimientos, los malos recuerdos que le quedaron, con estas preciosuras que le renovaron la vida", sostuvo la panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La nueva vida de Marta y Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Gustavo Martínez se quitó la vida después de tirarse del piso 21 del departamento en el que vivía con los mellizos Fort, días antes de que cumplieran su mayoría de edad. Horas después, Marta Fort y su hermano Felipe compartieron en historias de Instagram sus sensaciones sobre lo que había pasado.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. Ni sospeche nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre, sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", expresó la hija de Ricardo Fort.

Por su parte Felipe subió unas historias que borró a los pocos minutos. "Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber lo que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", escribió el hijo de Ricardo Fort en sus historias de Instagram. Antes de cumplir su mayoría de edad los mellizos tenían planificado celebrar su cumpleaños número 18 en Estados Unidos junto a algunos amigos cercanos, viaje que realizaron tras el entierro de Gustavo Martínez.

Al cumplir 18 años los hermanos recibieron toda la documentación del fideicomiso que su padre les dejó y que según consignó la revista Forbes se trata de un monto que llega a los 11 millones de dólares, el cual representa a la herencia por parte de la empresa Felfort que incluye acciones y campos relacionados a la compañía, y varias propiedades que se reparten entre Argentina y Miami, como así también autos de lujos entre los que se encuentran el recordado Rolls Royce utilizado por Ricardo.

Los jóvenes tienen por delante cientos de oportunidades y en las últimas semanas se conocieron algunos de los planes que tienen en mente. En más de una declaración pública, Felipe había mostrado sus ganas de formarse en el ámbito empresarial y expresó sus ganas de agrandar el tamaño de uno de los productos más queridos: el Marroc. Marta por su parte mostró su intención de seguir los pasos de su padre y sus ganas de estudiar actuación. En estos momentos. ambos se encuentran en Estados Unidos.