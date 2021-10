Gino de Bake Off habló sobre los rumores de romance con Ximena: "Hay cosas que quedan detrás de cámaras"

Gino, exparticipante de Bake Off, reveló qué es lo que pasa entre él y Ximena, tras haber sido eliminado de la competencia.

Gino y Ximena, participantes del reality de pastelería de Telefe, Bake Off Argentina.

Gino Minnucci fue eliminado de Bake Off Argentina, el reality de pastelería amateur de Telefe, y su despedida generó mucha tristeza entre sus seguidores. Entre todo el revuelo, surgió un rumor: que Gino había empezado un vínculo sentimental con una de sus compañeras del programa, Ximena. Ahora, lo aclaró todo en Mitre Live.

Juan Etchegoyen, conductor de Radio Mitre, le preguntó: “Tu fandom está como loco. Durante estos días leí de todo, que Gino tenía pareja nueva, que estaba de novio con alguien de Bake Off… ¿te fuiste con novia de Bake Off?”.

Con un gesto de incomodidad y un “no” inseguro, explicó: “No… hay cosas que quedan detrás de cámaras, chicos. Digamos que nos llevamos muy bien en Bake Off”. “Cuando vos decís ‘nos llevamos muy bien’, ¿de quién estás hablando específicamente?”, indagó el conductor.

“De todos. Con todos”, contestó Gino. “¿No hubo un acercamiento con ninguna de las participantes, entonces?”, repreguntó Etchegoyen. “No, no. Romance no hubo. Eso ya quedó demodé, dirían. Somos almas libres, recorremos este mundo y experimentamos experiencias”, respondió.

“Vos me caés muy bien, yo te quiero mucho, pero siento que me estás chamuyando un poco con esa respuesta. En los comentarios, todos nombran a Ximena”, le dijo el periodista. “No pasó nada con Ximena, somos amigos. Nos llevamos bien, salimos de parranda porque somos los más fiesteros, con Gian, con Pau… salimos a un boliche y nos vieron y la gente empezó a hablar. Hubo baile, boliche, cariño para todo el mundo”, cerró.

Qué dijo Gino tras haber sido eliminado de Bake Off Argentina

“Es una tristeza dejar el programa y todo, pero estoy muy contento con todo lo que gané, el cariño del jurado, de la gente, el aprendizaje, todo. Yo miro Bake Off desde el primero que salió acá en Argentina, entonces sería imposible para mí decir que el jurado decidió mal. Yo los respeto mucho y pienso que fue justo”, expresó Gino. “Yo venía de una semana muy mala, hice desastres y el domingo lo coroné con una torta horrenda. Así que tenía bien merecida la salida”.

Sobre los comentarios de odio en las redes, el exparticipante expresó: “Twitter tiene eso caótico, el público te odia, te quiere ver muerto, y también tiene al público que te ama, que se pone la foto tuya y te hace memes. Yo disfruto mucho esa locura, Twitter me encanta. Hay que tomarse con humor todo, son personas que no te conocen realmente. Si vos estás seguro con vos mismo, los comentarios de los otros, sean buenos o malos, no van a influir en nada”.