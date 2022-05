Gimena Accardi filtra por qué se peleó con La China Suárez: "Éramos hermanas"

La actriz brindó una entrevista a LAM y expresó cómo quedó el vínculo tras su distanciamiento.

Gimena Accardi fue entrevistada este miércoles en LAM conducido por Ángel De Brito y reveló algunos detalles sobre la ruptura de su relación con Eugenia "La China" Suárez y cómo está el vínculo actualmente. Las ex Casi Ángeles tuvieron una relación de amistad profunda, pero todo se derrumbó por una situación particular años atrás.

La panelista Pía Shaw trajo a la mesa el recuerdo de cuándo Accardi cenó con David Bisbal y "La China" Suárez: "Es divino. 'La China' cocinaba, cocina muy bien de hecho", expresó. Al mismo tiempo, De Brito la interrumpió para consultarle si estaban bien.

"Sí, no reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas literal, pero está todo bien", afirmó la actriz. "¿Ahí quiénes eran amigas"?, preguntó Ángel en referencia a la ficción creada por Cris Morena, y respondió: "Todos nos llevamos bien con todos, particularmente con La China éramos muy muy amigas".

Sin embargo, el conductor le volvió a consultar sobre las relaciones en la tira y si había bandos: "A Peter [Lanzani] lo veo con La China y a otros con Lali ¿Había bandos en los Casi Ángeles?", repreguntó. Gimena contestó que no y explicó que en ese momento formaba parte de los "adultos" y ellos tenían entre 14 y 15 años. "Se ponían de novios, se peleaban, se separaban, pero ahora que estamos más grandes nos llevamos bien todos con todos", aseguró.

Según relató, el vínculo con la actriz que trabajó en la novela de El Trece ATAV "es cordial". Inmediatamente, Yanina Latorre interrumpió e insinuó que al ser cordial ya no eran más amigas y además, quiso saber si le molestaban los ataques mediáticos hacia ella. Ante la consulta, Accardi resaltó: "No, amigas no, pero es una persona que yo quiero. Y no me jode [sobre los ataques] pero me pasa que cuando veo a muchos que van solo a uno me da pena y digo 'ay no, alguien que la defienda'".

Sumado a eso, Ana Rosenfeld, quien además de panelista es la abogada de Wanda Nara, le preguntó si con todas estas situaciones mediáticas que la involucraban, ella escuchaba consejos."Cuando éramos muy amigas yo intentaba hablar mucho y me escuchaba", resaltó la actriz.

Los nervios de La China Suárez al dar notas

La actriz y pareja de Nico Vázquez sostuvo que cuando brinda entrevistas "se pone nerviosa y que no es en realidad como es en la vida". De hecho dijo que es algo que le sucede a ella frecuentemente: "A veces me miro y digo 'ay, que tarada, no soy tan así".

La posibilidad de una reconciliación

Ante la pregunta que todos querían saber, Gimena Accardi manifestó si podría haber una revinculación en la amistad. "No sé, nunca digas nunca, pero, viste cuando te separás de un novio que queda todo bien pero no volvés. Pero de verdad que la quiero, le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero no le den tanto, sufro", subrayó.

Por qué se pelearon Gimena Accardi y La China Suárez

Tras el fallecimiento de Santiago, el hermano de Nico Vázquez, Gimena Accardi había dicho que "se comportó de una manera que no esperábamos en un momento muy triste y delicado. No estuvo como nosotros esperábamos y de la forma en que nosotros estuvimos incondicionalmente con ella, en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas. Dejamos pasar una, dos, tres. Le mandé mensajes que no respondió", por lo que ese fue el desencadenante para que hoy no tengan relación.