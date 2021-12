Gastón Pauls reveló un crítico momento con Agustina Cherri: "La tristeza de su mirada"

Gastón Pauls reveló cómo lo ayudó su expareja Agustina Cherri para terminar con la adicción a las drogas. "Nunca voy a olvidar la tristeza de su mirada", recordó.

Gastón Pauls recordó cómo su expareja Agustina Cherri lo ayudó a terminar con la adicción a las drogas. El actor protagonizó una entrevista original y particular a sí mismo durante una de las emisiones del programa Seres Libres, que él conduce por Crónica TV.

De acuerdo con su propio testimonio, el productor, director y guionista fue el eje de esta peculiar idea para intentar "concientizar y colaborar con aquellos que están sufriendo el mismo problema" por el que él pasó. Según su mirada, la que fue su novia entre 2007 y 2014 resultó fundamental para que saliera de un momento de su vida oscuro y repleto de sufrimiento.

Gastón Pauls reveló la ayuda de Agustina Cherri para dejar la droga: "Me sacó el velo de los ojos"

El actor de 49 años contó una situación que pasó junto a su expareja y colega, que actualmente participa de La 1-5/18 (El Trece). De hecho, detalló que una vez regresó a su hogar, donde se encontró con su entonces novia, que se había ido de allí porque estaba cansada de sus “mentiras y promesas incumplidas de que iba a dejar de consumir”.

“Nunca me voy a olvidar de la tristeza de su mirada cuando vio mi estado. Me miró a los ojos, bajó la vista y se metió adentro de mi casa. Se acostó en la cama y se puso a leer un libro. Entré pidiéndole perdón, de rodillas”, reconoció el presentador, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas.

Al tiempo que profundizó sobre una de las situaciones que más lo marcó desde el plano personal: “Yo estaba hablando, llorando, suplicándole arrodillado, y ella no me creía. Dije ‘no me está mirando, yo debo estar muerto porque le hablo y no me escucha’”.

“Y ahí se me reveló algo, que me sacó el velo que tenía en los ojos", puntualizó el ex Tumberos e Infieles, entre otros éxitos en la televisión. Además, reconoció qué fue lo que se le pasó por la cabeza en aquel entonces: "‘No, no estoy muerto, pero voy a estarlo y la estoy perdiendo, y es la mujer a la que amo’". También repasó que "arrodillado como estaba", le dijo: ‘Estoy enfermo y necesito ayuda’”.

Allí, Gastón Pauls recordó qué hizo Agustina Cherri en ese instante: “Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo ‘ella trabaja con adictos, andá a verla’”. Y esa llamada fue la que terminó ayudándolo a superar su adicción. “Le dije ‘mirá, estoy puesto, no puedo ir ahora’". Concluyó con la respuesta de ella, que simplemente atinó a decirle "´vení mañana’”, completó.

Gastón Pauls y Agustina Cherri, una de las parejas más famosas de hace algunos años.

Gastón Pauls recordó su pesadilla con las drogas

Ya con respecto a su sufrimiento en sí mismo por la adicción, explicó de qué se trata cuando un ser humano se encuentra de esa manera: "No podés ni llorar porque ya no estás ahí". También repasó que él "estaba en medio de esa desolación después de estar 100 horas en la cama". "Estaba encerrado en mi habitación, sin poder moverme porque lo único que hacía era estar tomando merca, tomando varios litros de whisky y fumando 200 cigarrillos...", expresó.

Como si todo lo anterior hubiese sido poco, describió que "en medio de esa nube de muerte y oscuridad", paradójicamente apareció su salvación: "Y no fue otra cosa que aceptar mi derrota”.

Además, aportó el actor otro testimonio dramático: “Me fui de mi casa como podía y me metí en mi auto, me acosté y me quedé como 24 horas ahí en el auto estacionado, tomando". Definió que en ese momento se percibía "desesperado" y que llegó a reflexionar crudamente: "‘Ojalá me muera acá, prefiero que me encuentren acá o que me roben el auto y tiren el cuerpo’". Y detalló que él mismo "ya no sabía ni qué quería. Era un 28 de diciembre, o sea, hacía 50 grados adentro”.

Con la sinceridad a pleno, Gastón Pauls culminó: "Cuando quise entrar a mi casa no pude porque alguien había llegado y estaba la llave del lado de adentro. Dije ‘bueno, me voy a un cine y me voy a terminar de tomar lo que me queda para morirme’. Soy actor, muero en un cine, era como romántico”.