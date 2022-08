Ganó una edición de Gran Hermano y podría volver al reality show

Una exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio para deslizar sus sensaciones en torno a una posible vuelta al reality show que se emitirá por Telefe.

En el marco del regreso de Gran Hermano a la televisión argentina, una exparticipante habló sobre una posible vuelta. La producción del reality show que se emitirá por Telefe le hizo una sugerente propuesta que analizará en los próximos días y podría volver a meterla en GH.

Tras diez años y bajo la conducción de Santiago del Moro, la puesta en escena de Gran Hermano en Telefe está cada vez más cerca. En este contexto, se reveló que una exparticipante podría volver a disputar el reality show: se trata de Marianela Mirra, campeona en el año 2007. A través de LAM, conducido por Ángel De Brito en América TV, la panelista Fernanda Iglesias deslizó una charla que tuvo con Mirra, ya que minutos atrás había subido una historia a su cuenta de Instagram fantaseando con su regreso. "¿Qué opinan si vuelvo", escribió.

En la comunicación vía Whatsapp que tuvo Iglesias, la campeona de Gran Hermano reveló que mantendrá conversaciones con el productor Gastón Trezeguet, aunque pese al furor, no dio sus mejores veredictos. "Voy a hablar con ellos en la semana, eso sí, pero nada más", le expresó a la panelista.

La última gran aparición de Marianela Mirra fue con su fuerte pelea con Jorge Rial, motivo por el cual decidió alejarse completamente de los medios. "Si hay algo que me dejó de gustar hace tiempo es la exposición. Yo estoy en otra, imaginate mi nivel de expectativa si quisiera estar en un panel de Gran Hermano, la verdad no lo veo factible", añadió la ex Gran Hermano, quien dejó la puerta abierta ya que se reunirá con la producción de Telefe.

Gran Hermano: la arriesgada decisión que podría marcar el éxito o fracaso del reality

Cada vez falta menos para la vuelta de Gran Hermano a Telefe, con una edición del reality que promete no dejar indiferente a los televidentes. Para ello. la producción estaría preparando un arriesgado cambio en el formato que podría marcar el éxito o fracaso del show. Según información de Laura Ubfal la casa contará con "hermanitos de distintas edades", un rotundo cambio con respecto a todos los Gran Hermano anteriores. De esta forma, la casa apostaría a la diversidad de edades y a la fricción en las relaciones que eso podría traer. Por otro lado, la panelista de Intrusos (América TV) anunció en su portal que la casa tendrá una pileta y un campo de juegos para todos los competidores.

Esta edición de Gran Hermano (cuyo estreno está previsto para el último trimestre del año) estará en la televisión los 7 días de la semana, con diferentes contenidos, y Santiago del Moro conducirá el debate. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.