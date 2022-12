Fuerte frase de Benjamín Vicuña tras la separación de La China Suárez: "No hay vida"

El actor chileno se sinceró sobre cómo vive el amor tras la separación de Eugenia "La China" Suárez. Benjamín Vicuña reveló si sigue creyendo en las relaciones amorosas tras sus rupturas.

Benjamín Vicuña reflexionó sobre el amor tras su separación de Eugenia "La China" Suárez y contó cómo vive su presente soltería. El actor de telenovelas como Don Juan y su Bella Dama y Argentina, Tierra de Amor y Venganza habló de sus rupturas de las mujeres con las que ha sido padre.

"Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos", comenzó su descargo el artista al ser consultado por cómo armó una familia nueva después de haberse separado de Carolina "Pampita" Ardohain. Y agregó: "No comparto la vida solo. Yo soy súper compañero. Y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así".

Vicuña aseguró que siempre va a apostar al amor, a pesar de las experiencia fallidas que ha tenido a lo largo de su vida. "Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo", concluyó el padre de los hijos menores de "La China" Suárez en diálogo con Cecilia Bolocco en el ciclo Todo por ti.

El emotivo texto que Benjamín Vicuña publicó en el día de su cumpleaños

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar", comienza el descargo que Vicuña hizo en una publicación de su cuenta de Instagram por el aniversario de su nacimiento.

Vicuña compartió una foto de cuando era pequeño y le habló a ese niño: "Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín", concluyó el posteo que recibió un sinfín de comentarios de amor por aprte de los seguidores del actor.