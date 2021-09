Fuerte descargo de Vicuña contra Pampita y la China Suárez: "Cualquiera"

Benjamín Vicuña estalló contra Pampita y la China Suárez luego de que lo vincularan en un romance con Luciana Salazar. Qué fue lo que dijo el actor.

La separación de Benjamín Vicuña y María Eugenia "La China" Suárez dejó una serie de conflictos en la farándula de la TV argentina. Luego de la inesperada ruptura, al actor lo vincularon en un romance con Luciana Salazar, por lo que Carolina "Pampita" Ardohain se metió en la polémica y lo cuestionó con dureza. El chileno tomó nota al respecto y realizó un fuerte descargo en LAM, por El Trece, contra sus ex parejas.

Todo se distorsionó a partir que Vicuña fue visto teniendo un encuentro con "Luli" Salazar, quien hace un tiempo se encuentra soltera tras haber cortado relación con Martín Redrado. El artista fue consultado al respecto en Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito se encargó de revelar el chat con la aclaración de lo que pasó.

El descargo de Benjamín Vicuña contra Pampita y la China Suárez

A través de una serie de chats de WhatsApp que Ángel de Brito y el equipo de LAM mantuvo, Benjamín Vicuña respondió los rumores de un romance con Luciana Salazar y dejó mal parado a Pampita y la "China" Suárez.

Ángel de Brito: ‘Hola Benjamín, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?".

Benjamín Vicuña se descargó en LAM tras los rumores de romance con Luciana Salazar.

Benjamín Vicuña: "Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos".

Ángel de Brito: "¿Al menos se saludaron o ni eso?".

Benjamín Vicuña: "Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento, buenas noches".

Pampita disparó contra Benjamín Vicuña tras ser consultada por su posible romance con Luciana Salazar

Cansada por la temática de la pregunta, Pampita hizo su descargo frente a las consultas del posible romance de Benjamín Vicuña con Luciana Salazar: "No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje". "Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco", sumó Pampita, podrida de tener que responder sobre su ex pareja y sus relaciones amorosas.

"No son mis temas", indicó la jurado de La Academia tratando de terminar con la charla, aunque el cronista insistió en saber si estaba "todo bien" con Luciana Salazar, pese a los rumores del romance. "No son mis temas. Adiós", volvió a responder la modelo pese a la insistencia del cronista de LAM. “Yo muy bien, yo muy bien. Chau”, terminó la charla pícaramente Pampita, mientras ingresaba al estudio. Cabe aclarar que, en la noche del lunes pasado, Ángel de Brito apuró a Luciana Salazar en el medio de la pista de La Academia de Showmatch.